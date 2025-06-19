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МКБ и авиакомпания "Россия" будут развивать доступные авиаперевозки
МКБ и авиакомпания "Россия" будут развивать доступные авиаперевозки - 19.06.2025, ПРАЙМ
МКБ и авиакомпания "Россия" будут развивать доступные авиаперевозки
МКБ (Московский кредитный банк) и авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", подписали в рамках ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в сфере развития и... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T12:30+0300
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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. МКБ (Московский кредитный банк) и авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", подписали в рамках ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в сфере развития и поддержки российской отрасли пассажирских перевозок.Стороны планируют совместно развивать банковские технологии и поддерживать реализацию инвестиционных и инновационных проектов, направленных на то, чтобы больше людей смогли позволить себе качественные путешествия по России.По словам председателя правления МКБ Максима Коржова, совместные проекты внесут вклад в дальнейшее развитие отрасли пассажирских авиаперевозок."Банк готов предложить современные инструменты финансирования и экспертизу, а авиакомпания "Россия" - глубокое понимание специфики отрасли пассажирских авиаперевозок. Мы планируем работать вместе над тем, чтобы людям было удобнее и комфортнее летать из любой точки страны", — сказал он на церемонии подписания."Партнерство с МКБ открывает нам прямой доступ к современным банковским решениям, необходимым для реализации инновационных проектов. Уверен, что совместная работа положит начало долгосрочному плодотворному сотрудничеству", отметил гендиректор "России" Ян Бург.
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мкб, бизнес, россия, аэрофлот, банки
МКБ, Бизнес, РОССИЯ, Аэрофлот, Банки, ПМЭФ-2025
МКБ и авиакомпания "Россия" будут развивать доступные авиаперевозки
МКБ и АК "Россия" на ПМЭФ договорились о сотрудничестве в сфере авиаперевозок
МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. МКБ (Московский кредитный банк) и авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", подписали в рамках ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в сфере развития и поддержки российской отрасли пассажирских перевозок.
Стороны планируют совместно развивать банковские технологии и поддерживать реализацию инвестиционных и инновационных проектов, направленных на то, чтобы больше людей смогли позволить себе качественные путешествия по России.
По словам председателя правления МКБ Максима Коржова, совместные проекты внесут вклад в дальнейшее развитие отрасли пассажирских авиаперевозок.
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"Банк готов предложить современные инструменты финансирования и экспертизу, а авиакомпания "Россия" - глубокое понимание специфики отрасли пассажирских авиаперевозок. Мы планируем работать вместе над тем, чтобы людям было удобнее и комфортнее летать из любой точки страны", — сказал он на церемонии подписания.
"Партнерство с МКБ открывает нам прямой доступ к современным банковским решениям, необходимым для реализации инновационных проектов. Уверен, что совместная работа положит начало долгосрочному плодотворному сотрудничеству", отметил гендиректор "России" Ян Бург.