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Мосбиржа договорилась с ВТБ об интеграции "Финуслуг" и сервисов банка - 19.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250619/mosbirzha-858674635.html
Мосбиржа договорилась с ВТБ об интеграции "Финуслуг" и сервисов банка
Мосбиржа договорилась с ВТБ об интеграции "Финуслуг" и сервисов банка - 19.06.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа договорилась с ВТБ об интеграции "Финуслуг" и сервисов банка
Московская биржа и ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) договорились о технологической интеграции сервисов банка с маркетплейсом... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T15:21+0300
2025-06-19T15:21+0300
экономика
технологии
бизнес
финансы
втб
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Московская биржа и ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) договорились о технологической интеграции сервисов банка с маркетплейсом "Финуслуги" и о сотрудничестве в области цифровых активов, сообщила торговая площадка. "Пользователи "Финуслуг" получат доступ к продуктам ВТБ. 19 июня 2025 года на ПМЭФ-2025 Московская биржа и ВТБ договорились о технологической интеграции сервисов банка с маркетплейсом "Финуслуги" и о сотрудничестве в области цифровых активов", - говорится в сообщении. Так, пользователи "Финуслуг" смогут теперь оформить финансовые продукты ВТБ непосредственно в приложении маркетплейса. Стороны также займутся внедрением сервисов работы с цифровыми активами для клиентов, уточнила биржа. В официальной церемонии подписания соглашения приняли участие председатель правления Московской биржи Виктор Жидков и первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова, добавляется в сообщении. "Мы уверены, что партнерство между Московской биржей и ВТБ откроет двери инновационным проектам, которые упростят доступ граждан к финансовым сервисам, а также помогут им эффективнее управлять своими средствами и наращивать капитал", - приводятся в сообщении слова Жидкова. "Финуслуги" – платформа для управления личными финансами, созданная Московской биржей в рамках проекта "Маркетплейс" Банка России. Там можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн, брать кредиты наличными, приобретать паи инвестиционных фондов, а также облигации компаний и субъектов РФ, выбирать страховые услуги. Пополнять вклады и счета на "Финуслугах" можно по Системе быстрых платежей. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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технологии, бизнес, финансы, втб
Экономика, Технологии, Бизнес, Финансы, ВТБ
15:21 19.06.2025
 
Мосбиржа договорилась с ВТБ об интеграции "Финуслуг" и сервисов банка

Московская биржа и ВТБ договорились о сотрудничестве в области цифровых активов

© РИА Новости . Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Московская биржа и ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) договорились о технологической интеграции сервисов банка с маркетплейсом "Финуслуги" и о сотрудничестве в области цифровых активов, сообщила торговая площадка.
"Пользователи "Финуслуг" получат доступ к продуктам ВТБ. 19 июня 2025 года на ПМЭФ-2025 Московская биржа и ВТБ договорились о технологической интеграции сервисов банка с маркетплейсом "Финуслуги" и о сотрудничестве в области цифровых активов", - говорится в сообщении.
Так, пользователи "Финуслуг" смогут теперь оформить финансовые продукты ВТБ непосредственно в приложении маркетплейса. Стороны также займутся внедрением сервисов работы с цифровыми активами для клиентов, уточнила биржа.
В официальной церемонии подписания соглашения приняли участие председатель правления Московской биржи Виктор Жидков и первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова, добавляется в сообщении.
"Мы уверены, что партнерство между Московской биржей и ВТБ откроет двери инновационным проектам, которые упростят доступ граждан к финансовым сервисам, а также помогут им эффективнее управлять своими средствами и наращивать капитал", - приводятся в сообщении слова Жидкова.
"Финуслуги" – платформа для управления личными финансами, созданная Московской биржей в рамках проекта "Маркетплейс" Банка России. Там можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн, брать кредиты наличными, приобретать паи инвестиционных фондов, а также облигации компаний и субъектов РФ, выбирать страховые услуги. Пополнять вклады и счета на "Финуслугах" можно по Системе быстрых платежей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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