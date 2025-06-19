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Сбербанк выяснил, сколько человек ежедневно становятся жертвами мошенников
Сбербанк выяснил, сколько человек ежедневно становятся жертвами мошенников - 19.06.2025, ПРАЙМ
Сбербанк выяснил, сколько человек ежедневно становятся жертвами мошенников
Ежедневно 50-70 тысяч россиян попадаются на уловки мошенников и переводят свои денежные средства в их адрес, заявил зампред правления Сбербанка Станислав... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T12:04+0300
2025-06-19T12:04+0300
2025-06-19T12:04+0300
мошенничество
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мошенники
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Ежедневно 50-70 тысяч россиян попадаются на уловки мошенников и переводят свои денежные средства в их адрес, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на ПМЭФ. "Примерно 50-70 тысяч человек ежедневно попадаются на уловки телефонных мошенников и переводят свои денежные средства в адрес мошенников", - сказал он. Кузнецов отметил, что примерно 6-8 миллионов звонков ежедневно поступает россиянам, а в марте 2024 был пик активности - 20 миллионов звонков ежедневно. "Сейчас это чуть меньше, но схемы стали более такими изворотливыми. Люди стали больше верить этому", - подчеркнул он. По данным статистики Сбербанка, из 100% звонков россиянам с незнакомых номеров, примерно 30% не берут трубки, а 70% - продолжают разговор. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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сбербанк, финансы, мошенники
Мошенничество, Сбербанк, Финансы, мошенники
Сбербанк выяснил, сколько человек ежедневно становятся жертвами мошенников
Кузнецов: ежедневно 50-70 тысяч россиян попадаются на уловки мошенников
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Ежедневно 50-70 тысяч россиян попадаются на уловки мошенников и переводят свои денежные средства в их адрес, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на ПМЭФ.
"Примерно 50-70 тысяч человек ежедневно попадаются на уловки телефонных мошенников и переводят свои денежные средства в адрес мошенников", - сказал он.
Кузнецов отметил, что примерно 6-8 миллионов звонков ежедневно поступает россиянам, а в марте 2024 был пик активности - 20 миллионов звонков ежедневно.
"Сейчас это чуть меньше, но схемы стали более такими изворотливыми. Люди стали больше верить этому", - подчеркнул он.
По данным статистики Сбербанка, из 100% звонков россиянам с незнакомых номеров, примерно 30% не берут трубки, а 70% - продолжают разговор.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
МИД: мошенники пытаются получить у россиян данные о ситуации в Иране