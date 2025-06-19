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В МВД отметили сокращение количества дропперов в России
В МВД отметили сокращение количества дропперов в России - 19.06.2025, ПРАЙМ
В МВД отметили сокращение количества дропперов в России
Дропперов, участвующих в хищении денег у россиян телефонными мошенниками, становится меньше, заявил статс-секретарь – замглавы МВД России Игорь Зубов. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T12:43+0300
2025-06-19T12:43+0300
2025-06-19T12:43+0300
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С. ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – ПРАЙМ. Дропперов, участвующих в хищении денег у россиян телефонными мошенниками, становится меньше, заявил статс-секретарь – замглавы МВД России Игорь Зубов. "За последние полтора года огромная работа проделана, прежде всего законодателями, которые приняли целый пакет документов. И мы сейчас будем наблюдать изменения. Уже вот даже под тем же самым дропам, мы уже видим, уменьшается количество", - сказал он, выступая на полях ПМЭФ. Он также напомнил, что после введения статьи о дропперах в УК они будут нести уголовную ответственность. Дропперы - это люди, помогающие мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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общество , технологии, россия, мвд
Мошенничество, Общество , Технологии, РОССИЯ, МВД
В МВД отметили сокращение количества дропперов в России
МВД: дропперов, участвующих в хищении денег у россиян, становится меньше
С. ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – ПРАЙМ. Дропперов, участвующих в хищении денег у россиян телефонными мошенниками, становится меньше, заявил статс-секретарь – замглавы МВД России Игорь Зубов.
"За последние полтора года огромная работа проделана, прежде всего законодателями, которые приняли целый пакет документов. И мы сейчас будем наблюдать изменения. Уже вот даже под тем же самым дропам, мы уже видим, уменьшается количество", - сказал он, выступая на полях ПМЭФ.
Он также напомнил, что после введения статьи о дропперах в УК они будут нести уголовную ответственность.
Дропперы - это люди, помогающие мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Совфед одобрил закон об уголовной ответственности для дропперов