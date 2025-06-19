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Мьянма готова открыть свои судоходные маршруты для российских судов - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Мьянма готова открыть свои судоходные маршруты для российских судов
Мьянма готова открыть свои судоходные маршруты для российских судов - 19.06.2025, ПРАЙМ
Мьянма готова открыть свои судоходные маршруты для российских судов
Мьянма готова открыть свои судоходные маршруты для судов России, заявил заместитель премьер-министра, министр транспорта и коммуникаций Республики Союз Мьянма... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T11:55+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Мьянма готова открыть свои судоходные маршруты для судов России, заявил заместитель премьер-министра, министр транспорта и коммуникаций Республики Союз Мьянма Мья Тун У на ПМЭФ-2025. "У Мьянмы уникальная ситуация, потому что она находится в регионе, где находятся азиатско-тиохианские страны, которые активно участвуют в формировании цепи снабжения. У Мьянмы есть установленные маршруты поставок в Индию. В Таиланде у нас также есть проложен маршрут, который уже опробован… Мы также можем осуществлять в портах перегрузку грузов. Мы готовы предоставить наши маршруты, естественно, российские корабли, флотилия могут пользоваться ими. То есть из Мумбаи мы можем по всем этим маршрутам доставлять грузы", - заявил министр на сессии "Новые маршруты международной торговли". Мья Тун У добавил, что его страна также разрабатывает логистические центры, которые позволят улучшить обработку грузов и сократить время доставки. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, россия, мьянма, индия, таиланд
ПМЭФ-2025, Бизнес, РОССИЯ, МЬЯНМА, ИНДИЯ, ТАИЛАНД
11:55 19.06.2025
 
Мьянма готова открыть свои судоходные маршруты для российских судов

Мьянма готова открыть судоходные маршруты для судов России

© Фото : Unsplash/Shakti RajpurohitПлавучий рынок на озере Инле, Мьянма
Плавучий рынок на озере Инле, Мьянма - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© Фото : Unsplash/Shakti Rajpurohit
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Мьянма готова открыть свои судоходные маршруты для судов России, заявил заместитель премьер-министра, министр транспорта и коммуникаций Республики Союз Мьянма Мья Тун У на ПМЭФ-2025.
"У Мьянмы уникальная ситуация, потому что она находится в регионе, где находятся азиатско-тиохианские страны, которые активно участвуют в формировании цепи снабжения. У Мьянмы есть установленные маршруты поставок в Индию. В Таиланде у нас также есть проложен маршрут, который уже опробован… Мы также можем осуществлять в портах перегрузку грузов. Мы готовы предоставить наши маршруты, естественно, российские корабли, флотилия могут пользоваться ими. То есть из Мумбаи мы можем по всем этим маршрутам доставлять грузы", - заявил министр на сессии "Новые маршруты международной торговли".
Мья Тун У добавил, что его страна также разрабатывает логистические центры, которые позволят улучшить обработку грузов и сократить время доставки.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025БизнесРОССИЯМЬЯНМАИНДИЯТАИЛАНД
 
 
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