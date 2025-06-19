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Банк России рассказал о темпах роста кредитования
Банк России рассказал о темпах роста кредитования - 19.06.2025, ПРАЙМ
Банк России рассказал о темпах роста кредитования
Темпы роста кредитования в России будут замедляться, но рост продолжится, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025. | 19.06.2025, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Темпы роста кредитования в России будут замедляться, но рост продолжится, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025. "Сейчас темпы роста кредитов будут замедляться, но это будет рост кредитов. О чем, кстати, это говорит, почему замедление происходит? Потому что действительно после перегрева, мы называем это перегревом, у нас деньги в экономику через кредит, через бюджетный канал поступали гораздо быстрее, чем развивалась производство товаров", - сказала она на сессии "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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финансы, банки, эльвира набиуллина
ПМЭФ-2025, Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина
Банк России рассказал о темпах роста кредитования
Набиуллина: темпы роста кредитования в России будут замедляться, но рост продолжится
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Темпы роста кредитования в России будут замедляться, но рост продолжится, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025.
"Сейчас темпы роста кредитов будут замедляться, но это будет рост кредитов. О чем, кстати, это говорит, почему замедление происходит? Потому что действительно после перегрева, мы называем это перегревом, у нас деньги в экономику через кредит, через бюджетный канал поступали гораздо быстрее, чем развивалась производство товаров", - сказала она на сессии "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
МЭР изучит альтернативу льготному кредитованию строительства отелей