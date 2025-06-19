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Регионы хочет наделить правом вводить допограничения по налоговым льготам
Регионы хочет наделить правом вводить допограничения по налоговым льготам - 19.06.2025, ПРАЙМ
Регионы хочет наделить правом вводить допограничения по налоговым льготам
Минфин РФ разработал законопроект, наделяющий регионы правом вводить дополнительные ограничения на применение налоговых льгот, предусмотренных преференциальными | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T19:01+0300
2025-06-19T19:01+0300
2025-06-19T19:01+0300
пмэф-2025
минфин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ разработал законопроект, наделяющий регионы правом вводить дополнительные ограничения на применение налоговых льгот, предусмотренных преференциальными режимами, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на ПМЭФ. "Законопроект разработан, в ближайшее время будет внесен в Государственную Думу. Это законопроект, который ограничивает объем предоставленных льгот, объемы осуществленных инвестиций, и наделяет субъекты правом вводить такого рода дополнительные ограничения для применения льгот, предусмотренных преференциальными режимами. ОЭЗы, СЭЗы и так далее. Этот законопроект сейчас на финальной стадии в правительстве, летом будет в Государственную Думу. Надеемся, что до конца года будет принят", - сказал Сазанов. В рамках этого закона, когда это станет законом, у субъектов будут полномочия регулировать отдельные параметры инвестиционных соглашений, льгот, предоставляемых в рамках инвестиционных соглашений, уточнил Сазанов. "Мы в рамках Налогового кодекса создаем канву. Механизм, инструмент, которым смогут воспользоваться субъекты Российской Федерации, которые захотят повышать эффективность льгот, которые на их территории предоставляются", - добавил Сазанов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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минфин, налоговые льготы
ПМЭФ-2025, Минфин, налоговые льготы
Регионы хочет наделить правом вводить допограничения по налоговым льготам
Минфин РФ хочет дать регионам право вводить допограничения по налоговым льготам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ разработал законопроект, наделяющий регионы правом вводить дополнительные ограничения на применение налоговых льгот, предусмотренных преференциальными режимами, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на ПМЭФ.
"Законопроект разработан, в ближайшее время будет внесен в Государственную Думу. Это законопроект, который ограничивает объем предоставленных льгот, объемы осуществленных инвестиций, и наделяет субъекты правом вводить такого рода дополнительные ограничения для применения льгот, предусмотренных преференциальными режимами. ОЭЗы, СЭЗы и так далее. Этот законопроект сейчас на финальной стадии в правительстве, летом будет в Государственную Думу. Надеемся, что до конца года будет принят", - сказал Сазанов.
В рамках этого закона, когда это станет законом, у субъектов будут полномочия регулировать отдельные параметры инвестиционных соглашений, льгот, предоставляемых в рамках инвестиционных соглашений, уточнил Сазанов.
"Мы в рамках Налогового кодекса создаем канву. Механизм, инструмент, которым смогут воспользоваться субъекты Российской Федерации, которые захотят повышать эффективность льгот, которые на их территории предоставляются", - добавил Сазанов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о налогах в "русских офшорах"