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Нигер объявил о национализации филиала французской урановой компании Orano
Нигер объявил о национализации филиала французской урановой компании Orano - 19.06.2025, ПРАЙМ
Нигер объявил о национализации филиала французской урановой компании Orano
Власти Нигера объявили о национализации дочерней компании французского уранодобывающего гиганта Orano, говорится в заявлении национального вещателя, которое... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T23:49+0300
2025-06-19T23:49+0300
2025-06-19T23:50+0300
политика
нигер
национализация
добыча урана
франция
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Власти Нигера объявили о национализации дочерней компании французского уранодобывающего гиганта Orano, говорится в заявлении национального вещателя, которое цитирует Agence France-Presse. Ранее газета Financial Times сообщала, что Orano рассматривает продажу своих активов в Нигере из-за сложностей в отношениях с местными властями. "Столкнувшись с безответственным, незаконным и нелояльным поведением Orano, компании, принадлежащей французскому государству, открыто враждебному Нигеру… государство Нигер решило, сохраняя весь свой суверенитет, национализировать (компанию) Somaïr", - говорится в заявлении. В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.
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нигер, национализация, добыча урана, франция
Политика, НИГЕР, Национализация, добыча урана, ФРАНЦИЯ
Нигер объявил о национализации филиала французской урановой компании Orano
AFP: Нигер объявил о национализации филиала французской урановой компании Orano
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Власти Нигера объявили о национализации дочерней компании французского уранодобывающего гиганта Orano, говорится в заявлении национального вещателя, которое цитирует Agence France-Presse.
Ранее газета Financial Times сообщала, что Orano рассматривает продажу своих активов в Нигере из-за сложностей в отношениях с местными властями.
"Столкнувшись с безответственным, незаконным и нелояльным поведением Orano, компании, принадлежащей французскому государству, открыто враждебному Нигеру… государство Нигер решило, сохраняя весь свой суверенитет, национализировать (компанию) Somaïr", - говорится в заявлении.
В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.
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