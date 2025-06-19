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Нидерланды инвестируют средства в создание нового танкового батальона - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Нидерланды инвестируют средства в создание нового танкового батальона
Нидерланды инвестируют средства в создание нового танкового батальона - 19.06.2025, ПРАЙМ
Нидерланды инвестируют средства в создание нового танкового батальона
Нидерланды инвестируют дополнительные средства в создание нового танкового батальона, беспилотники и боевые транспортные средства, говорится в заявлении... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T15:04+0300
2025-06-19T15:04+0300
вооружения
нидерланды
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ГААГА, 19 июн - ПРАЙМ. Нидерланды инвестируют дополнительные средства в создание нового танкового батальона, беспилотники и боевые транспортные средства, говорится в заявлении министерства обороны королевства. "Министерство обороны структурно инвестирует дополнительные 1,1 миллиарда евро, в частности, в боевую мощь на суше. Например, армия создает новый танковый пехотный батальон. Также будут дополнительно инвестированы средства в беспилотники, транспорт и медицинскую сеть", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Власти Нидерландов также выделят 83 миллиона евро на поддержание оперативного развертывания войск. Как отмечается, Нидерланды вкладывают значительные средства в вооруженные силы, так как "угроза со стороны России усиливается". Ранее кабмин Нидерландов сообщал, что инвестирует более 1,1 миллиарда евро в оборону и безопасность. Также правительство страны планирует инвестировать более одного миллиарда евро в оборонную промышленность, чтобы стимулировать ее рост во времена политической нестабильности. В сентябре прошлого года министр обороны королевства Рубен Брекелманс сообщал, что Нидерланды увеличат свои расходы на оборону более чем на 10% - до почти 24 миллиардов евро. В ноябре министр объявил, Что Гаага дополнительно выделит на оборону 716 миллионов евро "из-за растущих угроз".
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нидерланды
Вооружения, НИДЕРЛАНДЫ
15:04 19.06.2025
 
Нидерланды инвестируют средства в создание нового танкового батальона

Минобороны Нидерландов: в стране появится новый танковый батальон и возрастет число БПЛА

© fotolia.com / Guido Akster"Флаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© fotolia.com / Guido Akster
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ГААГА, 19 июн - ПРАЙМ. Нидерланды инвестируют дополнительные средства в создание нового танкового батальона, беспилотники и боевые транспортные средства, говорится в заявлении министерства обороны королевства.
"Министерство обороны структурно инвестирует дополнительные 1,1 миллиарда евро, в частности, в боевую мощь на суше. Например, армия создает новый танковый пехотный батальон. Также будут дополнительно инвестированы средства в беспилотники, транспорт и медицинскую сеть", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Власти Нидерландов также выделят 83 миллиона евро на поддержание оперативного развертывания войск.
Как отмечается, Нидерланды вкладывают значительные средства в вооруженные силы, так как "угроза со стороны России усиливается".
Ранее кабмин Нидерландов сообщал, что инвестирует более 1,1 миллиарда евро в оборону и безопасность. Также правительство страны планирует инвестировать более одного миллиарда евро в оборонную промышленность, чтобы стимулировать ее рост во времена политической нестабильности.
В сентябре прошлого года министр обороны королевства Рубен Брекелманс сообщал, что Нидерланды увеличат свои расходы на оборону более чем на 10% - до почти 24 миллиардов евро. В ноябре министр объявил, Что Гаага дополнительно выделит на оборону 716 миллионов евро "из-за растущих угроз".
Флаг Нидерландов, Роттердам - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
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4 июня, 16:15
 
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