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ЦБ Норвегии неожиданно снизил ставку впервые с 2020 года - 19.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250619/norvegiya-858668460.html
ЦБ Норвегии неожиданно снизил ставку впервые с 2020 года
ЦБ Норвегии неожиданно снизил ставку впервые с 2020 года - 19.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ Норвегии неожиданно снизил ставку впервые с 2020 года
Норвежский банк (центробанк) в четверг снизил ключевую ставку до 4,25% с 4,5% годовых, что стало первым снижением с 2020 года, следует из заявления регулятора. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T13:52+0300
2025-06-19T13:52+0300
экономика
банки
норвегия
финансы
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Норвежский банк (центробанк) в четверг снизил ключевую ставку до 4,25% с 4,5% годовых, что стало первым снижением с 2020 года, следует из заявления регулятора. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения ставки на уровне 4,5%. "Комитет по денежно-кредитной политике и финансовой стабильности Норвежского банка единогласно принял решение о снижении учетной ставки с 4,5% до 4,25% на заседании 18 июня", - говорится в сообщении. Показатель находился на отметке в 4,5% с декабря 2023 года, повышение до этого уровня было связано с высокой инфляцией, указывается в релизе. Снижение при этом стало первым с мая 2020 года, когда показатель был понижен до нуля на фоне ковидной пандемии, повышение ставки началось в сентябре 2021 года. Центробанк отмечает, что экономические перспективы неопределенны, но если экономика будет развиваться в соответствии с текущими прогнозами, то в течение 2025 года снижение ставки продолжится. По оценке регулятора, показатель опустится ниже 4% к концу текущего года и составит около 3% к концу 2028 года. Вместе с этим ЦБ указывает на факторы неопределенности, такие как эскалация конфликтов между странами и неопределенность в отношении будущей торговой политики. Эти факторы "могут привести к возобновлению турбулентности на финансовых рынках и повлиять на перспективы роста как норвежской, так и международной экономики", говорится в сообщении.
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банки, норвегия, финансы
Экономика, Банки, НОРВЕГИЯ, Финансы
13:52 19.06.2025
 
ЦБ Норвегии неожиданно снизил ставку впервые с 2020 года

ЦБ Норвегии впервые с 2020 года снизил ключевую ставку до 4,25%

© Unsplash/Sandro KradolferФлаг Норвегии
Флаг Норвегии
© Unsplash/Sandro Kradolfer
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Норвежский банк (центробанк) в четверг снизил ключевую ставку до 4,25% с 4,5% годовых, что стало первым снижением с 2020 года, следует из заявления регулятора.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения ставки на уровне 4,5%.
"Комитет по денежно-кредитной политике и финансовой стабильности Норвежского банка единогласно принял решение о снижении учетной ставки с 4,5% до 4,25% на заседании 18 июня", - говорится в сообщении.
Показатель находился на отметке в 4,5% с декабря 2023 года, повышение до этого уровня было связано с высокой инфляцией, указывается в релизе. Снижение при этом стало первым с мая 2020 года, когда показатель был понижен до нуля на фоне ковидной пандемии, повышение ставки началось в сентябре 2021 года.
Центробанк отмечает, что экономические перспективы неопределенны, но если экономика будет развиваться в соответствии с текущими прогнозами, то в течение 2025 года снижение ставки продолжится. По оценке регулятора, показатель опустится ниже 4% к концу текущего года и составит около 3% к концу 2028 года.
Вместе с этим ЦБ указывает на факторы неопределенности, такие как эскалация конфликтов между странами и неопределенность в отношении будущей торговой политики. Эти факторы "могут привести к возобновлению турбулентности на финансовых рынках и повлиять на перспективы роста как норвежской, так и международной экономики", говорится в сообщении.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
ЦБ сообщил о снижении средней максимальной ставки вкладов топ-10 банков
13:39
 
ЭкономикаБанкиНОРВЕГИЯФинансы
 
 
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