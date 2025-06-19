https://1prime.ru/20250619/norvegiya-858668460.html

ЦБ Норвегии неожиданно снизил ставку впервые с 2020 года

ЦБ Норвегии неожиданно снизил ставку впервые с 2020 года - 19.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ Норвегии неожиданно снизил ставку впервые с 2020 года

Норвежский банк (центробанк) в четверг снизил ключевую ставку до 4,25% с 4,5% годовых, что стало первым снижением с 2020 года, следует из заявления регулятора. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T13:52+0300

2025-06-19T13:52+0300

2025-06-19T13:52+0300

экономика

банки

норвегия

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/24/841382430_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_2edea3d09861dca0d1882b91e96bf795.jpg

МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Норвежский банк (центробанк) в четверг снизил ключевую ставку до 4,25% с 4,5% годовых, что стало первым снижением с 2020 года, следует из заявления регулятора. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения ставки на уровне 4,5%. "Комитет по денежно-кредитной политике и финансовой стабильности Норвежского банка единогласно принял решение о снижении учетной ставки с 4,5% до 4,25% на заседании 18 июня", - говорится в сообщении. Показатель находился на отметке в 4,5% с декабря 2023 года, повышение до этого уровня было связано с высокой инфляцией, указывается в релизе. Снижение при этом стало первым с мая 2020 года, когда показатель был понижен до нуля на фоне ковидной пандемии, повышение ставки началось в сентябре 2021 года. Центробанк отмечает, что экономические перспективы неопределенны, но если экономика будет развиваться в соответствии с текущими прогнозами, то в течение 2025 года снижение ставки продолжится. По оценке регулятора, показатель опустится ниже 4% к концу текущего года и составит около 3% к концу 2028 года. Вместе с этим ЦБ указывает на факторы неопределенности, такие как эскалация конфликтов между странами и неопределенность в отношении будущей торговой политики. Эти факторы "могут привести к возобновлению турбулентности на финансовых рынках и повлиять на перспективы роста как норвежской, так и международной экономики", говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250619/banki-858667861.html

норвегия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, норвегия, финансы