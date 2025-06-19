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Новак рассказал о резервах экономического роста

Новак рассказал о резервах экономического роста - 19.06.2025, ПРАЙМ

Новак рассказал о резервах экономического роста

Резервы экономического роста есть всегда - они находятся в сфере производительности труда, роботизации, внедрении современных цифровых технологий, считает... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T07:16+0300

2025-06-19T07:16+0300

2025-06-19T07:16+0300

экономика

технологии

россия

рф

александр новак

максим орешкин

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С-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Резервы экономического роста есть всегда - они находятся в сфере производительности труда, роботизации, внедрении современных цифровых технологий, считает вице-премьер России Александр Новак. Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что рост экономики России последних лет в значительной степени произошел за счет того, что был активизирован спящий потенциал экономики, прежде всего кадровый и производственный. Но для дальнейшего развития она должна сделать шаг вверх, а не вперед. По его словам, одним из главных технологических трендов, который меняет облик экономики, является платформизация. "Что касается экономического роста, резервы всегда есть, нужно повышать эффективность, производительность труда, нужно внедрять современные цифровые технологии, заниматься роботизацией, создавать и улучшать рынок труда. Это те направления, которые сегодня утверждены и в национальных проектах, и по поручению президента", - сказал Новак в интервью радиостанции Business FM на полях ПМЭФ. Он добавил, что разработан план структурных изменений, основанный на экономике предложения. "В этом плане структурных изменений учтены повышение роли новых отраслей с более высокой добавленной стоимостью, так называемые отрасли технологического суверенитета, это и приборостроение, станкостроение, авиация, авиационное строение, судостроение, новые технологии в энергетике, в атомной энергетике", - пояснил он. Он также выразил уверенность, что задачи по увеличению инвестиций, по уверенному и устойчивому росту экономики будут решены. Экономика РФ в последние годы показывает значительный рост: ВВП страны в 2023 году вырос на 4,1%, а в 2024 - на 4,3%. В текущем году Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на 2,5%. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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технологии, россия, рф, александр новак, максим орешкин