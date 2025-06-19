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Новак назвал курс рубля рыночным - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Новак назвал курс рубля рыночным
Новак назвал курс рубля рыночным - 19.06.2025, ПРАЙМ
Новак назвал курс рубля рыночным
Курс рубля является рыночным, отражает текущую макроэкономическую ситуацию, сказал в интервью радиостанции Business FM на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Александр... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T07:16+0300
2025-06-19T07:16+0300
экономика
россия
рф
александр новак
максим решетников
банк россия
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С-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Курс рубля является рыночным, отражает текущую макроэкономическую ситуацию, сказал в интервью радиостанции Business FM на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак. "Что касается курса, он отражает текущую рыночную ситуацию, текущую макроэкономическую ситуацию, в том числе крепкий курс рубля — это следствие проводимой жесткой денежно-кредитной политики, это связано между собой, очень коррелирует между собой", - сказал Новак. Он подчеркнула, что динамика курса рубля определяется рынком, торговым балансом. "Курс может быть как крепким, так и слабым, и это зависит от макроэкономической ситуации, поэтому мы исходим из тех прогнозов социально-экономического развития, которые утверждены, и будем на это ориентироваться", - добавил вице-премьер. Ранее в среду министр экономического развития Максим Решетников говорил журналистам, что дальнейшая динамика курса рубля будет зависеть от решений Банка России, крепость нацвалюты сейчас является следствием недостатка спроса в экономике на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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россия, рф, александр новак, максим решетников, банк россия, банк россии
Экономика, РОССИЯ, РФ, Александр Новак, Максим Решетников, банк Россия, Банк России
07:16 19.06.2025
 
Новак назвал курс рубля рыночным

Вице-премьер Новак: курс рубля отражает текущую макроэкономическую ситуацию

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С-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Курс рубля является рыночным, отражает текущую макроэкономическую ситуацию, сказал в интервью радиостанции Business FM на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак.
"Что касается курса, он отражает текущую рыночную ситуацию, текущую макроэкономическую ситуацию, в том числе крепкий курс рубля — это следствие проводимой жесткой денежно-кредитной политики, это связано между собой, очень коррелирует между собой", - сказал Новак.
Он подчеркнула, что динамика курса рубля определяется рынком, торговым балансом.
"Курс может быть как крепким, так и слабым, и это зависит от макроэкономической ситуации, поэтому мы исходим из тех прогнозов социально-экономического развития, которые утверждены, и будем на это ориентироваться", - добавил вице-премьер.
Ранее в среду министр экономического развития Максим Решетников говорил журналистам, что дальнейшая динамика курса рубля будет зависеть от решений Банка России, крепость нацвалюты сейчас является следствием недостатка спроса в экономике на фоне жесткой денежно-кредитной политики.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯРФАлександр НовакМаксим Решетниковбанк РоссияБанк России
 
 
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