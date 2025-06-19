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Новак назвал курс рубля рыночным

Новак назвал курс рубля рыночным - 19.06.2025, ПРАЙМ

Новак назвал курс рубля рыночным

Курс рубля является рыночным, отражает текущую макроэкономическую ситуацию, сказал в интервью радиостанции Business FM на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Александр... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T07:16+0300

2025-06-19T07:16+0300

2025-06-19T07:16+0300

экономика

россия

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максим решетников

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С-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Курс рубля является рыночным, отражает текущую макроэкономическую ситуацию, сказал в интервью радиостанции Business FM на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак. "Что касается курса, он отражает текущую рыночную ситуацию, текущую макроэкономическую ситуацию, в том числе крепкий курс рубля — это следствие проводимой жесткой денежно-кредитной политики, это связано между собой, очень коррелирует между собой", - сказал Новак. Он подчеркнула, что динамика курса рубля определяется рынком, торговым балансом. "Курс может быть как крепким, так и слабым, и это зависит от макроэкономической ситуации, поэтому мы исходим из тех прогнозов социально-экономического развития, которые утверждены, и будем на это ориентироваться", - добавил вице-премьер. Ранее в среду министр экономического развития Максим Решетников говорил журналистам, что дальнейшая динамика курса рубля будет зависеть от решений Банка России, крепость нацвалюты сейчас является следствием недостатка спроса в экономике на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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