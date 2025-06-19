https://1prime.ru/20250619/novak-858645635.html
Новак назвал курс рубля рыночным
Новак назвал курс рубля рыночным - 19.06.2025, ПРАЙМ
Новак назвал курс рубля рыночным
Курс рубля является рыночным, отражает текущую макроэкономическую ситуацию, сказал в интервью радиостанции Business FM на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Александр... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T07:16+0300
2025-06-19T07:16+0300
2025-06-19T07:16+0300
экономика
россия
рф
александр новак
максим решетников
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858645635.jpg?1750306596
С-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Курс рубля является рыночным, отражает текущую макроэкономическую ситуацию, сказал в интервью радиостанции Business FM на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак.
"Что касается курса, он отражает текущую рыночную ситуацию, текущую макроэкономическую ситуацию, в том числе крепкий курс рубля — это следствие проводимой жесткой денежно-кредитной политики, это связано между собой, очень коррелирует между собой", - сказал Новак.
Он подчеркнула, что динамика курса рубля определяется рынком, торговым балансом.
"Курс может быть как крепким, так и слабым, и это зависит от макроэкономической ситуации, поэтому мы исходим из тех прогнозов социально-экономического развития, которые утверждены, и будем на это ориентироваться", - добавил вице-премьер.
Ранее в среду министр экономического развития Максим Решетников говорил журналистам, что дальнейшая динамика курса рубля будет зависеть от решений Банка России, крепость нацвалюты сейчас является следствием недостатка спроса в экономике на фоне жесткой денежно-кредитной политики.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, александр новак, максим решетников, банк россия, банк россии
Экономика, РОССИЯ, РФ, Александр Новак, Максим Решетников, банк Россия, Банк России
Новак назвал курс рубля рыночным
Вице-премьер Новак: курс рубля отражает текущую макроэкономическую ситуацию
С-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Курс рубля является рыночным, отражает текущую макроэкономическую ситуацию, сказал в интервью радиостанции Business FM на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак.
"Что касается курса, он отражает текущую рыночную ситуацию, текущую макроэкономическую ситуацию, в том числе крепкий курс рубля — это следствие проводимой жесткой денежно-кредитной политики, это связано между собой, очень коррелирует между собой", - сказал Новак.
Он подчеркнула, что динамика курса рубля определяется рынком, торговым балансом.
"Курс может быть как крепким, так и слабым, и это зависит от макроэкономической ситуации, поэтому мы исходим из тех прогнозов социально-экономического развития, которые утверждены, и будем на это ориентироваться", - добавил вице-премьер.
Ранее в среду министр экономического развития Максим Решетников говорил журналистам, что дальнейшая динамика курса рубля будет зависеть от решений Банка России, крепость нацвалюты сейчас является следствием недостатка спроса в экономике на фоне жесткой денежно-кредитной политики.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.