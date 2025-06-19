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Новак призвал саудовский бизнес инвестировать в турпроекты России

Новак призвал саудовский бизнес инвестировать в турпроекты России - 19.06.2025, ПРАЙМ

Новак призвал саудовский бизнес инвестировать в турпроекты России

Вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Салманом призвал саудовский бизнес инвестировать в... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T13:50+0300

2025-06-19T13:50+0300

2025-06-19T13:50+0300

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александр новак

туризм

бизнес

россия

саудовская аравия

дальний восток

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Салманом призвал саудовский бизнес инвестировать в туристические проекты в России, включая Дальний Восток и Байкал, сообщило правительство РФ. "За пять лет общий турпоток между Россией и Саудовской Аравией увеличился почти в пять раз. При этом в прошлом году количество поездок в Россию подданных королевства увеличилось в шесть раз, а число поездок россиян в Саудовскую Аравию – на 58%. Александр Новак призвал саудовский бизнес инвестировать в реализацию проектов в сфере туризма на территории России, включая Дальний Восток, Камчатку и озеро Байкал", - сообщило правительство по итогам переговоров двух сторон. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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саудовская аравия

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александр новак, туризм, бизнес, россия, саудовская аравия, дальний восток