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ВСУ все чаще используют стрелковое оружие НАТО, заявил эксперт
ВСУ все чаще используют стрелковое оружие НАТО, заявил эксперт - 19.06.2025, ПРАЙМ
ВСУ все чаще используют стрелковое оружие НАТО, заявил эксперт
ВСУ все больше используют стрелковое оружие НАТО на севере ЛНР, среди трофеев практически нет советских автоматов, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T09:14+0300
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ЛУГАНСК, 19 июн – ПРАЙМ. ВСУ все больше используют стрелковое оружие НАТО на севере ЛНР, среди трофеев практически нет советских автоматов, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "При освобождении населенных пунктов и занятии бывших украинских позиций в районе Белогоровки ЛНР, Григоровки и Серебрянки в ДНР наши военнослужащие отмечают факт увеличения численности личного стрелкового оружия у украинских боевиков стандартов НАТО", - рассказал Марочко агентству. По его словам, на данный момент в качестве трофеев практически не попадаются автоматы советского производства. "В последнее время на сватовско-кременском участке и северском направлении основными трофеями становятся чешские штурмовые винтовки CZ 806 BREN 2 калибра 5,56*45", - рассказал эксперт.
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Вооружения, Общество , РОССИЯ, ЛНР, НАТО
ВСУ все чаще используют стрелковое оружие НАТО, заявил эксперт
Эксперт Марочко: ВСУ все больше используют стрелковое оружие НАТО на севере ЛНР
ЛУГАНСК, 19 июн – ПРАЙМ. ВСУ все больше используют стрелковое оружие НАТО на севере ЛНР, среди трофеев практически нет советских автоматов, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"При освобождении населенных пунктов и занятии бывших украинских позиций в районе Белогоровки ЛНР, Григоровки и Серебрянки в ДНР наши военнослужащие отмечают факт увеличения численности личного стрелкового оружия у украинских боевиков стандартов НАТО", - рассказал Марочко агентству.
По его словам, на данный момент в качестве трофеев практически не попадаются автоматы советского производства.
"В последнее время на сватовско-кременском участке и северском направлении основными трофеями становятся чешские штурмовые винтовки CZ 806 BREN 2 калибра 5,56*45", - рассказал эксперт.
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