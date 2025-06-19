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ВСУ все чаще используют стрелковое оружие НАТО, заявил эксперт - 19.06.2025, ПРАЙМ
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ВСУ все чаще используют стрелковое оружие НАТО, заявил эксперт
ВСУ все чаще используют стрелковое оружие НАТО, заявил эксперт - 19.06.2025, ПРАЙМ
ВСУ все чаще используют стрелковое оружие НАТО, заявил эксперт
ВСУ все больше используют стрелковое оружие НАТО на севере ЛНР, среди трофеев практически нет советских автоматов, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T09:14+0300
2025-06-19T09:14+0300
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ЛУГАНСК, 19 июн – ПРАЙМ. ВСУ все больше используют стрелковое оружие НАТО на севере ЛНР, среди трофеев практически нет советских автоматов, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "При освобождении населенных пунктов и занятии бывших украинских позиций в районе Белогоровки ЛНР, Григоровки и Серебрянки в ДНР наши военнослужащие отмечают факт увеличения численности личного стрелкового оружия у украинских боевиков стандартов НАТО", - рассказал Марочко агентству. По его словам, на данный момент в качестве трофеев практически не попадаются автоматы советского производства. "В последнее время на сватовско-кременском участке и северском направлении основными трофеями становятся чешские штурмовые винтовки CZ 806 BREN 2 калибра 5,56*45", - рассказал эксперт.
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общество , россия, лнр, нато
Вооружения, Общество , РОССИЯ, ЛНР, НАТО
09:14 19.06.2025
 
ВСУ все чаще используют стрелковое оружие НАТО, заявил эксперт

Эксперт Марочко: ВСУ все больше используют стрелковое оружие НАТО на севере ЛНР

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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ЛУГАНСК, 19 июн – ПРАЙМ. ВСУ все больше используют стрелковое оружие НАТО на севере ЛНР, среди трофеев практически нет советских автоматов, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"При освобождении населенных пунктов и занятии бывших украинских позиций в районе Белогоровки ЛНР, Григоровки и Серебрянки в ДНР наши военнослужащие отмечают факт увеличения численности личного стрелкового оружия у украинских боевиков стандартов НАТО", - рассказал Марочко агентству.
По его словам, на данный момент в качестве трофеев практически не попадаются автоматы советского производства.
"В последнее время на сватовско-кременском участке и северском направлении основными трофеями становятся чешские штурмовые винтовки CZ 806 BREN 2 калибра 5,56*45", - рассказал эксперт.
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