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Оверчук оценил усилия правительства Афганистана по развитию страны

Оверчук оценил усилия правительства Афганистана по развитию страны - 19.06.2025, ПРАЙМ

Оверчук оценил усилия правительства Афганистана по развитию страны

Результаты усилий правительства Афганистана по развитию страны уже заметны, в интересах России, чтобы это было мирное государство, заявил вице-премьер РФ... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T00:18+0300

2025-06-19T00:18+0300

2025-06-19T00:18+0300

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"талибан"

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Результаты усилий правительства Афганистана по развитию страны уже заметны, в интересах России, чтобы это было мирное государство, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "С этой страной Россию связывает разноплановая история, у многих нормализация отношений с движением "Талибан" вызывает вопросы. Что здесь следует понимать. Впервые за долгие годы в Афганистане сложилась ситуация, когда центральное правительство контролирует всю территорию страны и стремится обеспечить мирные условия. Представители Афганистана говорят, что они заинтересованы жить в мире с соседями и развивать собственную экономику. Уже заметны результаты этих усилий", - заявил Оверчук в интервью газете "Ведомости". В частности, уже начал осуществляться автомобильный транзит из России и Центральной Азии через Афганистан в Пакистан. "Афганцы предложили перечень проектов: от строительства жилых домов до электростанций, от прокладки дорог до производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Такие действия будет предпринимать любое правительство, заинтересованное в улучшении жизни в своей стране. В наших интересах, чтобы Афганистан был мирным государством, а люди заняты в мирной жизни. Мы хотим этому содействовать", - отметил Оверчук. Он добавил, что руководство этой страны демонстрирует позитивный настрой по отношению к России.

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россия, мировая экономика, афганистан, москва, рф, алексей оверчук, "талибан", ведомости