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Заливку "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесли на 2026 год - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Заливку "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесли на 2026 год
Заливку "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесли на 2026 год - 19.06.2025, ПРАЙМ
Заливку "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесли на 2026 год
Заливка "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесена на 2026 год, политические обстоятельства в мире нездоровы, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T11:42+0300
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петер сийярто
пакш-2
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Заливка "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесена на 2026 год, политические обстоятельства в мире нездоровы, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Мы хотим сделать это точно в следующем году. Мы не хотим больше задержек. В "Росатоме" тоже готовы. Надеюсь, в следующем году первый бетон зальют", - сказал Сийярто агентству "на полях" ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что это является задержкой. "Политические обстоятельства в мире вообще не здоровые", - подчеркнул Сийярто. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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петер сийярто, пакш-2, мид венгрии, росатом
ПМЭФ-2025, Петер Сийярто, Пакш-2, МИД Венгрии, Росатом
11:42 19.06.2025
 
Заливку "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесли на 2026 год

Сийярто: заливка "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесена на 2026 год

© Фото : PAKS II. ZRTАЭС "Пакш-2", Венгрия
АЭС Пакш-2, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© Фото : PAKS II. ZRT
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Заливка "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесена на 2026 год, политические обстоятельства в мире нездоровы, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Мы хотим сделать это точно в следующем году. Мы не хотим больше задержек. В "Росатоме" тоже готовы. Надеюсь, в следующем году первый бетон зальют", - сказал Сийярто агентству "на полях" ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что это является задержкой.
"Политические обстоятельства в мире вообще не здоровые", - подчеркнул Сийярто.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
Глава "Росатома" рассказал о строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии
21 мая, 12:49
 
ПМЭФ-2025Петер СийяртоПакш-2МИД ВенгрииРосатом
 
 
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