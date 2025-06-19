https://1prime.ru/20250619/paksh-858660760.html

Заливку "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесли на 2026 год

Заливку "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесли на 2026 год - 19.06.2025, ПРАЙМ

Заливку "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесли на 2026 год

Заливка "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесена на 2026 год, политические обстоятельства в мире нездоровы, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T11:42+0300

2025-06-19T11:42+0300

2025-06-19T11:42+0300

пмэф-2025

петер сийярто

пакш-2

мид венгрии

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/84226/14/842261458_0:350:6720:4130_1920x0_80_0_0_a9c5442801e605ab57952b1c43200bd3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Заливка "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесена на 2026 год, политические обстоятельства в мире нездоровы, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Мы хотим сделать это точно в следующем году. Мы не хотим больше задержек. В "Росатоме" тоже готовы. Надеюсь, в следующем году первый бетон зальют", - сказал Сийярто агентству "на полях" ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что это является задержкой. "Политические обстоятельства в мире вообще не здоровые", - подчеркнул Сийярто. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250521/rosatom-857786714.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

петер сийярто, пакш-2, мид венгрии, росатом