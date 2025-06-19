https://1prime.ru/20250619/paksh-858660760.html
Заливку "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесли на 2026 год
Заливку "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесли на 2026 год - 19.06.2025, ПРАЙМ
Заливку "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесли на 2026 год
Заливка "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесена на 2026 год, политические обстоятельства в мире нездоровы, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T11:42+0300
2025-06-19T11:42+0300
2025-06-19T11:42+0300
пмэф-2025
петер сийярто
пакш-2
мид венгрии
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/14/842261458_0:350:6720:4130_1920x0_80_0_0_a9c5442801e605ab57952b1c43200bd3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Заливка "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесена на 2026 год, политические обстоятельства в мире нездоровы, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Мы хотим сделать это точно в следующем году. Мы не хотим больше задержек. В "Росатоме" тоже готовы. Надеюсь, в следующем году первый бетон зальют", - сказал Сийярто агентству "на полях" ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что это является задержкой. "Политические обстоятельства в мире вообще не здоровые", - подчеркнул Сийярто. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250521/rosatom-857786714.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/14/842261458_374:0:6347:4480_1920x0_80_0_0_9842a8c8feac3c6d22328ebea1ffcd1d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петер сийярто, пакш-2, мид венгрии, росатом
ПМЭФ-2025, Петер Сийярто, Пакш-2, МИД Венгрии, Росатом
Заливку "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесли на 2026 год
Сийярто: заливка "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесена на 2026 год
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Заливка "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесена на 2026 год, политические обстоятельства в мире нездоровы, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Мы хотим сделать это точно в следующем году. Мы не хотим больше задержек. В "Росатоме" тоже готовы. Надеюсь, в следующем году первый бетон зальют", - сказал Сийярто агентству "на полях" ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что это является задержкой.
"Политические обстоятельства в мире вообще не здоровые", - подчеркнул Сийярто.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Глава "Росатома" рассказал о строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии