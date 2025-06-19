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Парламент Финляндии рассмотрит выход страны из Оттавской конвенции

Парламент Финляндии рассмотрит выход страны из Оттавской конвенции - 19.06.2025, ПРАЙМ

Парламент Финляндии рассмотрит выход страны из Оттавской конвенции

Парламент Финляндии в четверг рассмотрит во втором чтении выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T00:42+0300

2025-06-19T00:42+0300

2025-06-19T00:42+0300

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Парламент Финляндии в четверг рассмотрит во втором чтении выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Правительство Финляндии передало соответствующее предложение в парламент 28 мая. Во вторник его уже одобрили в первом чтении. В четверг законодательный орган рассмотрит предложение во втором чтении и проголосует за выход страны из конвенции. Страна перестанет считаться участником конвенции не сразу. Сначала предложение будет одобрено парламентом, затем его утвердит президент республики Александр Стубб. Далее соответствующий документ будет направлен генсеку ООН, и только по прошествии шести месяцев Финляндия официально выйдет из конвенции. Решение властей Финляндии вызвало критику со стороны оппозиции. Министр обороны Антти Хяккянен, комментируя утверждения о том, что мины создадут опасность для гражданского населения, заявил, что Финляндия будет минировать свою территорию только в ситуации реального военного нападения. По словам Хяккянена, в мирное время мины будут храниться на складах и использоваться в учебных целях. Вопрос о выходе из конвенции был поднят в Финляндии в ноябре 2024 года одновременно с Польшей и странами Балтии. Стубб тогда заявил, что Финляндия изучает вариант выхода из конвенции из-за якобы "угрозы" со стороны России, хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявлял РИА Новости, что России "ни тепло, ни холодно" от возможного выхода Финляндии из конвенции по минам. По словам главы дипмиссии, выход страны из соглашения создаст риски лишь для жителей самой Финляндии, поскольку финские военные собираются минировать территорию собственной страны. Законодательные власти Эстонии, Латвии и Литвы уже одобрили выход своих стран из Оттавской конвенции. В Польше соответствующий законопроект передан в парламент в мае. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.

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общество , мировая экономика, финляндия, эстония, латвия