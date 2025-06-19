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Названы недружественные страны, из которых больше всего переезжают в Россию - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Названы недружественные страны, из которых больше всего переезжают в Россию
Названы недружественные страны, из которых больше всего переезжают в Россию - 19.06.2025, ПРАЙМ
Названы недружественные страны, из которых больше всего переезжают в Россию
Около 150 человек каждый месяц переезжает в РФ из недружественных стран, их переезд может быть связан с вопросом неприятия неолиберальных ценностей,... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T18:06+0300
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Около 150 человек каждый месяц переезжает в РФ из недружественных стран, их переезд может быть связан с вопросом неприятия неолиберальных ценностей, ЛГБТ*-повестки, и желанием воспитывать своих детей в традиционном обществе, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. "Сейчас около 100-150 человек каждый месяц, я вижу статистику, получают визу №702, это как раз переселение основано на единстве духовно-нравственных ценностей, в основном это семьи. В топе стран по-прежнему конкурируют за первое и второе место Франция и Германия, то есть оттуда приезжают больше всего, далее США, Австралия, Италия. Италия замыкает первую пятерку, и в общем все стабильно", - сказала она. Депутат отметила, что победа на выборах президента США Дональда Трампа никак не сказалась на количестве переезжающих. "Казалось бы, должно было быть все по другому, он должен был вроде бы вернуть консервативную повестку в Соединенные Штаты, но люди в это не поверили, и у нас как были переезжающие из США, так и остались, и те, кто уже приняли решение переехать, никуда обратно не уехали", - отметила парламентарий. По словам Бутиной, главная мотивация переезда иностранцев из таких стран не политическая. "Эти люди в основном с политикой не связаны, это вопрос неприятия неолиберальных ценностей, ЛГБТ*-повестки, желание воспитывать своих детей в традиционном обществе", - заключила она. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
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ПМЭФ-2025
18:06 19.06.2025 (обновлено: 18:11 19.06.2025)
 
Названы недружественные страны, из которых больше всего переезжают в Россию

ГД: около 150 человек каждый месяц переезжает в РФ из недружественных стран

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Около 150 человек каждый месяц переезжает в РФ из недружественных стран, их переезд может быть связан с вопросом неприятия неолиберальных ценностей, ЛГБТ*-повестки, и желанием воспитывать своих детей в традиционном обществе, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.
"Сейчас около 100-150 человек каждый месяц, я вижу статистику, получают визу №702, это как раз переселение основано на единстве духовно-нравственных ценностей, в основном это семьи. В топе стран по-прежнему конкурируют за первое и второе место Франция и Германия, то есть оттуда приезжают больше всего, далее США, Австралия, Италия. Италия замыкает первую пятерку, и в общем все стабильно", - сказала она.
Депутат отметила, что победа на выборах президента США Дональда Трампа никак не сказалась на количестве переезжающих.
"Казалось бы, должно было быть все по другому, он должен был вроде бы вернуть консервативную повестку в Соединенные Штаты, но люди в это не поверили, и у нас как были переезжающие из США, так и остались, и те, кто уже приняли решение переехать, никуда обратно не уехали", - отметила парламентарий.
По словам Бутиной, главная мотивация переезда иностранцев из таких стран не политическая.
"Эти люди в основном с политикой не связаны, это вопрос неприятия неолиберальных ценностей, ЛГБТ*-повестки, желание воспитывать своих детей в традиционном обществе", - заключила она.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025
 
 
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