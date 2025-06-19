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В Турции назвали условия проведения переговоров РФ и Украины - 19.06.2025, ПРАЙМ
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В Турции назвали условия проведения переговоров РФ и Украины
В Турции назвали условия проведения переговоров РФ и Украины - 19.06.2025, ПРАЙМ
В Турции назвали условия проведения переговоров РФ и Украины
Проведение переговоров РФ и Украины в Стамбуле после 22 июня зависит от готовности самих сторон, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T10:21+0300
2025-06-19T10:21+0300
политика
россия
украина
стамбул
переговоры
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АНКАРА, 19 июн - ПРАЙМ. Проведение переговоров РФ и Украины в Стамбуле после 22 июня зависит от готовности самих сторон, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Как сообщил ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент РФ Владимир Путин заявил в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, что Россия готова продолжить переговоры с украинской стороной после 22 июня. "Об этом надо спросить сами стороны, это зависит от их готовности", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности очередного раунда переговоров после 22 июня. "Наши двери открыты, это было выражено. В случае конкретной информации, мы сообщим. Рассчитываем на продолжение переговоров (в Стамбуле - ред.)", - добавил он. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными.
https://1prime.ru/20250616/putin-858536846.html
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россия, украина, стамбул, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, переговоры
10:21 19.06.2025
 
В Турции назвали условия проведения переговоров РФ и Украины

Проведение переговоров РФ и Украины после 22 июня зависит от готовности сторон

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанк" Национальные флаги Украины и России
 Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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АНКАРА, 19 июн - ПРАЙМ. Проведение переговоров РФ и Украины в Стамбуле после 22 июня зависит от готовности самих сторон, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Как сообщил ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент РФ Владимир Путин заявил в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, что Россия готова продолжить переговоры с украинской стороной после 22 июня.
"Об этом надо спросить сами стороны, это зависит от их готовности", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности очередного раунда переговоров после 22 июня.
"Наши двери открыты, это было выражено. В случае конкретной информации, мы сообщим. Рассчитываем на продолжение переговоров (в Стамбуле - ред.)", - добавил он.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными.
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