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В Турции назвали условия проведения переговоров РФ и Украины

В Турции назвали условия проведения переговоров РФ и Украины - 19.06.2025, ПРАЙМ

В Турции назвали условия проведения переговоров РФ и Украины

Проведение переговоров РФ и Украины в Стамбуле после 22 июня зависит от готовности самих сторон, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T10:21+0300

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АНКАРА, 19 июн - ПРАЙМ. Проведение переговоров РФ и Украины в Стамбуле после 22 июня зависит от готовности самих сторон, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Как сообщил ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент РФ Владимир Путин заявил в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, что Россия готова продолжить переговоры с украинской стороной после 22 июня. "Об этом надо спросить сами стороны, это зависит от их готовности", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности очередного раунда переговоров после 22 июня. "Наши двери открыты, это было выражено. В случае конкретной информации, мы сообщим. Рассчитываем на продолжение переговоров (в Стамбуле - ред.)", - добавил он. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными.

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