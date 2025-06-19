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МИД сообщил о готовности РФ прибыть в Стамбул для продолжения переговоров
МИД сообщил о готовности РФ прибыть в Стамбул для продолжения переговоров - 19.06.2025, ПРАЙМ
МИД сообщил о готовности РФ прибыть в Стамбул для продолжения переговоров
Российская делегация будет готова прибыть в Стамбул после 22 июня для продолжения переговоров с Киевом, заявила официальный представитель МИД России Мария... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T14:09+0300
2025-06-19T14:09+0300
2025-06-19T14:13+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Российская делегация будет готова прибыть в Стамбул после 22 июня для продолжения переговоров с Киевом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "После 22 июня наша делегация, я имею в виду делегация Российской Федерации, которая была утверждена решением президента, будет готова прибыть в Стамбул для продолжения переговоров. Конкретные сроки будут определены в ближайшее время и будут озвучены представителями и руководителем самой делегации", - сказала она в ходе брифинга на ПМЭФ. Она добавила, что в ходе очередного третьего раунда российская сторона планирует обменяться комментариями относительно переданных 28 мая и 2 июня меморандумов сторон с предложениями по урегулированию украинского кризиса. "Добросовестное выполнение Россией стамбульских договоренностей вызвало в Киеве буквально приступ ярости, если не сказать беснования. Запредельные по цинизму комментариями отличились все и функционеры и, к сожалению, журналисты с той стороны", - отметила дипломат.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Мария Захарова, переговоры
МИД сообщил о готовности РФ прибыть в Стамбул для продолжения переговоров
Захарова: делегация РФ готова прибыть в Стамбул после 22 июня для продолжения переговоров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Российская делегация будет готова прибыть в Стамбул после 22 июня для продолжения переговоров с Киевом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"После 22 июня наша делегация, я имею в виду делегация Российской Федерации, которая была утверждена решением президента, будет готова прибыть в Стамбул для продолжения переговоров. Конкретные сроки будут определены в ближайшее время и будут озвучены представителями и руководителем самой делегации", - сказала она в ходе брифинга на ПМЭФ.
Она добавила, что в ходе очередного третьего раунда российская сторона планирует обменяться комментариями относительно переданных 28 мая и 2 июня меморандумов сторон с предложениями по урегулированию украинского кризиса.
"Добросовестное выполнение Россией стамбульских договоренностей вызвало в Киеве буквально приступ ярости, если не сказать беснования. Запредельные по цинизму комментариями отличились все и функционеры и, к сожалению, журналисты с той стороны", - отметила дипломат.
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