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Путин проводит встречу с вице-президентом ЮАР Машатиле
Путин проводит встречу с вице-президентом ЮАР Машатиле - 19.06.2025, ПРАЙМ
Путин проводит встречу с вице-президентом ЮАР Машатиле
Президент РФ Владимир Путин и вице-президент ЮАР Пол Машатиле начали беседу в Стрельне, которая проходит в рамках ПМЭФ-2025, передает корреспондент РИА Новости. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T18:48+0300
2025-06-19T18:48+0300
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владимир путин
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и вице-президент ЮАР Пол Машатиле начали беседу в Стрельне, которая проходит в рамках ПМЭФ-2025, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Путин провел в Стрельне полноформатные переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. Президент РФ назвал укрепление связей со странами Африки одним из приоритетов России."Укрепление связей со странами Африки является одним из наших приоритетов", - сказал он.Глава государства отметил, что Россия и ЮАР солидарны в подходах к решению актуальных вопросов глобальной повестки дня, координируют усилия на международных площадках. Кроме того, Путин напомнил, что по итогу второго саммита Россия - Африка, прошедшего в 2023 году в Санкт-Петербурге, принят солидный пакет совместных документов.
https://1prime.ru/20250619/indoneziya-858681277.html
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владимир путин, вице-президент, юар, встреча
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, вице-президент, ЮАР, встреча
Путин проводит встречу с вице-президентом ЮАР Машатиле
РИА Новости: Путин и вице-президент ЮАР Машатиле начали беседу в Стрельне
СТРЕЛЬНА, 19 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и вице-президент ЮАР Пол Машатиле начали беседу в Стрельне, которая проходит в рамках ПМЭФ-2025, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Путин провел в Стрельне полноформатные переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто.
Президент РФ назвал укрепление связей со странами Африки одним из приоритетов России.
"Укрепление связей со странами Африки является одним из наших приоритетов", - сказал он.
Глава государства отметил, что Россия и ЮАР солидарны в подходах к решению актуальных вопросов глобальной повестки дня, координируют усилия на международных площадках. Кроме того, Путин напомнил, что по итогу второго саммита Россия - Африка, прошедшего в 2023 году в Санкт-Петербурге, принят солидный пакет совместных документов.
Путин завершил переговоры с лидером Индонезии