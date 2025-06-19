Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин проводит встречу с вице-президентом ЮАР Машатиле - 19.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920ПМЭФ-2025
https://1prime.ru/20250619/peregovory-858683452.html
Путин проводит встречу с вице-президентом ЮАР Машатиле
Путин проводит встречу с вице-президентом ЮАР Машатиле - 19.06.2025, ПРАЙМ
Путин проводит встречу с вице-президентом ЮАР Машатиле
Президент РФ Владимир Путин и вице-президент ЮАР Пол Машатиле начали беседу в Стрельне, которая проходит в рамках ПМЭФ-2025, передает корреспондент РИА Новости. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T18:48+0300
2025-06-19T19:18+0300
пмэф-2025
владимир путин
вице-президент
юар
встреча
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1e/857164028_0:123:2048:1275_1920x0_80_0_0_9c39ef18cf21ddbbb20751148d34206c.jpg
СТРЕЛЬНА, 19 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и вице-президент ЮАР Пол Машатиле начали беседу в Стрельне, которая проходит в рамках ПМЭФ-2025, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Путин провел в Стрельне полноформатные переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. Президент РФ назвал укрепление связей со странами Африки одним из приоритетов России."Укрепление связей со странами Африки является одним из наших приоритетов", - сказал он.Глава государства отметил, что Россия и ЮАР солидарны в подходах к решению актуальных вопросов глобальной повестки дня, координируют усилия на международных площадках. Кроме того, Путин напомнил, что по итогу второго саммита Россия - Африка, прошедшего в 2023 году в Санкт-Петербурге, принят солидный пакет совместных документов.
https://1prime.ru/20250619/indoneziya-858681277.html
юар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1e/857164028_0:98:2048:1634_1920x0_80_0_0_a544a1db8e4ca104e5c07c7ef4bf10b9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, вице-президент, юар, встреча
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, вице-президент, ЮАР, встреча
18:48 19.06.2025 (обновлено: 19:18 19.06.2025)
 
Путин проводит встречу с вице-президентом ЮАР Машатиле

РИА Новости: Путин и вице-президент ЮАР Машатиле начали беседу в Стрельне

© РИА Новости . POOL/Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СТРЕЛЬНА, 19 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и вице-президент ЮАР Пол Машатиле начали беседу в Стрельне, которая проходит в рамках ПМЭФ-2025, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Путин провел в Стрельне полноформатные переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто.
Президент РФ назвал укрепление связей со странами Африки одним из приоритетов России.
"Укрепление связей со странами Африки является одним из наших приоритетов", - сказал он.
Глава государства отметил, что Россия и ЮАР солидарны в подходах к решению актуальных вопросов глобальной повестки дня, координируют усилия на международных площадках. Кроме того, Путин напомнил, что по итогу второго саммита Россия - Африка, прошедшего в 2023 году в Санкт-Петербурге, принят солидный пакет совместных документов.
Президент Владимир Путин встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
Путин завершил переговоры с лидером Индонезии
17:27
 
ПМЭФ-2025Владимир Путинвице-президентЮАРвстреча
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала