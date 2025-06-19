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Путин проводит встречу с вице-президентом ЮАР Машатиле

Путин проводит встречу с вице-президентом ЮАР Машатиле - 19.06.2025, ПРАЙМ

Путин проводит встречу с вице-президентом ЮАР Машатиле

Президент РФ Владимир Путин и вице-президент ЮАР Пол Машатиле начали беседу в Стрельне, которая проходит в рамках ПМЭФ-2025, передает корреспондент РИА Новости. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T18:48+0300

2025-06-19T18:48+0300

2025-06-19T19:18+0300

пмэф-2025

владимир путин

вице-президент

юар

встреча

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СТРЕЛЬНА, 19 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и вице-президент ЮАР Пол Машатиле начали беседу в Стрельне, которая проходит в рамках ПМЭФ-2025, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Путин провел в Стрельне полноформатные переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. Президент РФ назвал укрепление связей со странами Африки одним из приоритетов России."Укрепление связей со странами Африки является одним из наших приоритетов", - сказал он.Глава государства отметил, что Россия и ЮАР солидарны в подходах к решению актуальных вопросов глобальной повестки дня, координируют усилия на международных площадках. Кроме того, Путин напомнил, что по итогу второго саммита Россия - Африка, прошедшего в 2023 году в Санкт-Петербурге, принят солидный пакет совместных документов.

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владимир путин, вице-президент, юар, встреча