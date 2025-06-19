https://1prime.ru/20250619/peregovory-858687072.html

Рубио заявил о готовности США к переговорам с Ираном, сообщил МИД Италии

Рубио заявил о готовности США к переговорам с Ираном, сообщил МИД Италии - 19.06.2025, ПРАЙМ

Рубио заявил о готовности США к переговорам с Ираном, сообщил МИД Италии

Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД Италии, вице-премьером Антонио Таяни заявил, что США готовы на прямые переговоры с Ираном по... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T20:41+0300

2025-06-19T20:41+0300

2025-06-19T20:41+0300

политика

марко рубио

сша

переговоры

иран

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867857_0:205:1864:1254_1920x0_80_0_0_7d50d995af11ccdc19b5f0cef38063e7.jpg

РИМ, 19 июн - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД Италии, вице-премьером Антонио Таяни заявил, что США готовы на прямые переговоры с Ираном по его ядерной программе, сообщило итальянское внешнеполитическое ведомство. "Министр Таяни подтвердил приверженность Италии деэскалации, которая бы благоприятствовала дипломатическому решению конфликта между Израилем и Ираном. Таяни согласился с госсекретарем, что Иран не должен иметь атомную бомбу. Министр получил указания от Рубио о том, что США готовы к прямым переговорам со своими иранскими коллегами, как объявил президент (США Дональд) Трамп", - говорится в сообщении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://1prime.ru/20250619/peskov-858682413.html

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

марко рубио, сша, переговоры, иран