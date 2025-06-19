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Рубио заявил о готовности США к переговорам с Ираном, сообщил МИД Италии
Рубио заявил о готовности США к переговорам с Ираном, сообщил МИД Италии - 19.06.2025, ПРАЙМ
Рубио заявил о готовности США к переговорам с Ираном, сообщил МИД Италии
Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД Италии, вице-премьером Антонио Таяни заявил, что США готовы на прямые переговоры с Ираном по... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T20:41+0300
2025-06-19T20:41+0300
2025-06-19T20:41+0300
политика
марко рубио
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РИМ, 19 июн - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД Италии, вице-премьером Антонио Таяни заявил, что США готовы на прямые переговоры с Ираном по его ядерной программе, сообщило итальянское внешнеполитическое ведомство. "Министр Таяни подтвердил приверженность Италии деэскалации, которая бы благоприятствовала дипломатическому решению конфликта между Израилем и Ираном. Таяни согласился с госсекретарем, что Иран не должен иметь атомную бомбу. Министр получил указания от Рубио о том, что США готовы к прямым переговорам со своими иранскими коллегами, как объявил президент (США Дональд) Трамп", - говорится в сообщении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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марко рубио, сша, переговоры, иран
Политика, Марко Рубио, США, переговоры, ИРАН
Рубио заявил о готовности США к переговорам с Ираном, сообщил МИД Италии
МИД Италии: Рубио заявил Таяни, что США готовы к прямым переговорам с Ираном
РИМ, 19 июн - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД Италии, вице-премьером Антонио Таяни заявил, что США готовы на прямые переговоры с Ираном по его ядерной программе, сообщило итальянское внешнеполитическое ведомство.
"Министр Таяни подтвердил приверженность Италии деэскалации, которая бы благоприятствовала дипломатическому решению конфликта между Израилем и Ираном. Таяни согласился с госсекретарем, что Иран не должен иметь атомную бомбу. Министр получил указания от Рубио о том, что США готовы к прямым переговорам со своими иранскими коллегами, как объявил президент (США Дональд) Трамп", - говорится в сообщении.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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