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Песков сообщил о сроках согласования нового раунда переговоров с Украиной

Песков сообщил о сроках согласования нового раунда переговоров с Украиной - 19.06.2025, ПРАЙМ

Песков сообщил о сроках согласования нового раунда переговоров с Украиной

Россия ориентируется на то, что дата третьего раунда переговоров России и Украины будет согласована на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента РФ... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T22:18+0300

2025-06-19T22:18+0300

2025-06-19T22:18+0300

политика

дмитрий песков

россия

украина

переговоры

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Россия ориентируется на то, что дата третьего раунда переговоров России и Украины будет согласована на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас ориентируемся на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций", - сказал Песков в интервью RT.

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дмитрий песков, россия, украина, переговоры