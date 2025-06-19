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Песков сообщил о сроках согласования нового раунда переговоров с Украиной - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Песков сообщил о сроках согласования нового раунда переговоров с Украиной
Песков сообщил о сроках согласования нового раунда переговоров с Украиной - 19.06.2025, ПРАЙМ
Песков сообщил о сроках согласования нового раунда переговоров с Украиной
Россия ориентируется на то, что дата третьего раунда переговоров России и Украины будет согласована на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента РФ... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T22:18+0300
2025-06-19T22:18+0300
политика
дмитрий песков
россия
украина
переговоры
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Россия ориентируется на то, что дата третьего раунда переговоров России и Украины будет согласована на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас ориентируемся на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций", - сказал Песков в интервью RT.
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дмитрий песков, россия, украина, переговоры
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
22:18 19.06.2025
 
Песков сообщил о сроках согласования нового раунда переговоров с Украиной

Песков: дата переговоров РФ и Украины может быть согласована на следующей неделе

© РИА Новости . POOL/Александр Рюмин | Перейти в медиабанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . POOL/Александр Рюмин
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Россия ориентируется на то, что дата третьего раунда переговоров России и Украины будет согласована на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас ориентируемся на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций", - сказал Песков в интервью RT.
%Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
Турция ждет конкретики от России и Украины по переговорам, заявил источник
15 июня, 11:17
 
ПолитикаДмитрий ПесковРОССИЯУКРАИНАпереговоры
 
 
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