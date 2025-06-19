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Кремль не подгоняет свою повестку под Запад, заявил Песков
Кремль не подгоняет свою повестку под Запад, заявил Песков - 19.06.2025, ПРАЙМ
Кремль не подгоняет свою повестку под Запад, заявил Песков
Кремль не подгоняет свою повестку под Запад, это им надо подгонять под РФ. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T10:12+0300
2025-06-19T10:12+0300
2025-06-19T10:12+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Кремль не подгоняет свою повестку под Запад, это им надо подгонять под РФ. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин в ночь со среды на четверг встретился в Санкт-Петербурге с главами международных информационных агентств. Разговор в формате "вопрос-ответ" длился больше 2 часов и продолжался после полуночи. В интервью журналисту Life Александру Юнашеву Песков опроверг предположения о том, что встреча началась так поздно, чтобы транслировать ее на Запад, в рабочее время в США. "Под Запад мы никогда ничего не подгоняем. Это им надо подгонять под нас", - сказал Песков.
https://1prime.ru/20250618/tramp-858633609.html
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Политика, РОССИЯ, Общество , ЗАПАД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Дмитрий Песков
Кремль не подгоняет свою повестку под Запад, заявил Песков
Песков: Кремль не подгоняет свою повестку под Запад, это им надо подгонять под РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Кремль не подгоняет свою повестку под Запад, это им надо подгонять под РФ. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин в ночь со среды на четверг встретился в Санкт-Петербурге с главами международных информационных агентств. Разговор в формате "вопрос-ответ" длился больше 2 часов и продолжался после полуночи. В интервью журналисту Life Александру Юнашеву Песков опроверг предположения о том, что встреча началась так поздно, чтобы транслировать ее на Запад, в рабочее время в США.
"Под Запад мы никогда ничего не подгоняем. Это им надо подгонять под нас", - сказал Песков.
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