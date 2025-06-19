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В Кремле заявили о росте непредсказуемости на энергетических рынках

В Кремле заявили о росте непредсказуемости на энергетических рынках - 19.06.2025, ПРАЙМ

В Кремле заявили о росте непредсказуемости на энергетических рынках

Сегодня ВПК во многих странах мира работает на "полную катушку", растет непредсказуемость на энергетических рынках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T10:41+0300

2025-06-19T10:41+0300

2025-06-19T10:41+0300

экономика

россия

дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Сегодня ВПК во многих странах мира работает на "полную катушку", растет непредсказуемость на энергетических рынках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "С одной стороны, во многих странах мира на всю катушку работает ВПК, внося тем самым вклад в развитие и высоких технологий, и растет налоговая база, и создаются рабочие места. Но одновременно с этим растет и непредсказуемость во многих секторах экономики. Непредсказуемость на энергетических рынках, на нефтяных рынках, рушатся цепочки логистические", - сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, дмитрий песков