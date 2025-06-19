https://1prime.ru/20250619/peskov-858655402.html

Песков назвал ситуацию в мире тревожной

Песков назвал ситуацию в мире тревожной - 19.06.2025, ПРАЙМ

Песков назвал ситуацию в мире тревожной

Ситуация в мире тревожная , скорее негативная, заявил на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T10:42+0300

2025-06-19T10:42+0300

2025-06-19T10:42+0300

политика

дмитрий песков

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Ситуация в мире тревожная , скорее негативная, заявил на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом, ситуация (в мире - ред.) тревожная, скорее негативная. Мы видим посреднические усилия", - сказал Песков. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250619/peskov-858653785.html

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дмитрий песков, россия