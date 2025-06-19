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Песков назвал ситуацию в мире тревожной - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Песков назвал ситуацию в мире тревожной
Песков назвал ситуацию в мире тревожной - 19.06.2025, ПРАЙМ
Песков назвал ситуацию в мире тревожной
Ситуация в мире тревожная , скорее негативная, заявил на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T10:42+0300
2025-06-19T10:42+0300
политика
дмитрий песков
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Ситуация в мире тревожная , скорее негативная, заявил на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом, ситуация (в мире - ред.) тревожная, скорее негативная. Мы видим посреднические усилия", - сказал Песков. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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дмитрий песков, россия
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ
10:42 19.06.2025
 
Песков назвал ситуацию в мире тревожной

Песков: текущая ситуация в мире скорее негативная

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
© POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Ситуация в мире тревожная , скорее негативная, заявил на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В целом, ситуация (в мире - ред.) тревожная, скорее негативная. Мы видим посреднические усилия", - сказал Песков.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
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10:12
 
ПолитикаДмитрий ПесковРОССИЯ
 
 
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