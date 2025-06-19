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Песков рассказал об отношениях России с Ираном и Израилем

Песков рассказал об отношениях России с Ираном и Израилем - 19.06.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал об отношениях России с Ираном и Израилем

Россия сохраняет партнерские отношения с Ираном и доверительные отношения с Израилем, заявил на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T10:44+0300

2025-06-19T10:44+0300

2025-06-19T11:06+0300

политика

дмитрий песков

россия

иран

израиль

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Россия сохраняет партнерские отношения с Ираном и доверительные отношения с Израилем, заявил на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кроме того, Песков заявил о потенциале президента России Владимира Путина для посредничества в конфликте Израиля и Ирана. По словам пресс-секретаря, российский лидер убежден, что в сложном конфликте стран еще возможно найти развязку, пусть к ней и нужно будет приложить немало усилий.Это требует времени, это требует усилий, это требует доброй политической силы, но надо садиться и разговаривать. Он (Путин - прим. ред.) считает, что найти развязку можно", - сообщил Песков.Пресс-секретарь также сообщил, что Кремль получил от Израиля обещание, что российские специалисты в Бушере не будут под угрозой удара."Мы сохраняем партнерские отношения с Ираном. Мы сохраняем очень ровные, доверительные отношения с Израилем. Только вчера (президент РФ Владимир) Путин упоминал о том, что с Израилем есть понимание, что наши специалисты, которые работают в Бушере, не будут под опасностью, под угрозой ударов", - сказал Песков. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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иран

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дмитрий песков, россия, иран, израиль, владимир путин