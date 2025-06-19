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Москва надеется выйти к третьему раунду переговоров с Киевом, заявил Песков

Москва надеется выйти к третьему раунду переговоров с Киевом, заявил Песков - 19.06.2025, ПРАЙМ

Москва надеется выйти к третьему раунду переговоров с Киевом, заявил Песков

Россия надеется на выход к третьему раунду переговоров с Украиной. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T10:52+0300

2025-06-19T10:52+0300

2025-06-19T11:00+0300

политика

россия

украина

дмитрий песков

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Россия надеется на выход к третьему раунду переговоров с Украиной. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы надеемся на то, что работа (по украинскому урегулированию - ред.) будет продолжаться, и что мы выйдем на третий раунд переговоров", - отметил пресс-секретарь главы государства в интервью РБК на полях ПМЭФ.Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что договоренности по итогам второго раунда встречи между Россией и Украиной выполнены, несмотря на сопротивление Владимира Зеленского.

https://1prime.ru/20250617/manturov-858579078.html

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россия, украина, дмитрий песков