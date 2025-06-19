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Москва надеется выйти к третьему раунду переговоров с Киевом, заявил Песков - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Москва надеется выйти к третьему раунду переговоров с Киевом, заявил Песков
Москва надеется выйти к третьему раунду переговоров с Киевом, заявил Песков - 19.06.2025, ПРАЙМ
Москва надеется выйти к третьему раунду переговоров с Киевом, заявил Песков
Россия надеется на выход к третьему раунду переговоров с Украиной. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T10:52+0300
2025-06-19T11:00+0300
политика
россия
украина
дмитрий песков
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Россия надеется на выход к третьему раунду переговоров с Украиной. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы надеемся на то, что работа (по украинскому урегулированию - ред.) будет продолжаться, и что мы выйдем на третий раунд переговоров", - отметил пресс-секретарь главы государства в интервью РБК на полях ПМЭФ.Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что договоренности по итогам второго раунда встречи между Россией и Украиной выполнены, несмотря на сопротивление Владимира Зеленского.
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россия, украина, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
10:52 19.06.2025 (обновлено: 11:00 19.06.2025)
 
Москва надеется выйти к третьему раунду переговоров с Киевом, заявил Песков

Песков: Россия надеется на выход к третьему раунду переговоров с Украиной

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Россия надеется на выход к третьему раунду переговоров с Украиной. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы надеемся на то, что работа (по украинскому урегулированию - ред.) будет продолжаться, и что мы выйдем на третий раунд переговоров", - отметил пресс-секретарь главы государства в интервью РБК на полях ПМЭФ.
Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:
  • Украине предстоит понять, что ситуация поменялась, принять реалии сегодняшнего дня;
  • Для России востребованы усилия США в урегулировании конфликта на Украине мирными средствами;
  • Встреча президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского должна стать результатом длительной подготовки;
  • Путин высоко ценит готовность американского лидера Дональда Трампа помогать урегулированию конфликта на Украине.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что договоренности по итогам второго раунда встречи между Россией и Украиной выполнены, несмотря на сопротивление Владимира Зеленского.
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАДмитрий Песков
 
 
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