Москва надеется выйти к третьему раунду переговоров с Киевом, заявил Песков
Песков: Россия надеется на выход к третьему раунду переговоров с Украиной
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Россия надеется на выход к третьему раунду переговоров с Украиной. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы надеемся на то, что работа (по украинскому урегулированию - ред.) будет продолжаться, и что мы выйдем на третий раунд переговоров", - отметил пресс-секретарь главы государства в интервью РБК на полях ПМЭФ.
Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:
- Украине предстоит понять, что ситуация поменялась, принять реалии сегодняшнего дня;
- Для России востребованы усилия США в урегулировании конфликта на Украине мирными средствами;
- Встреча президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского должна стать результатом длительной подготовки;
- Путин высоко ценит готовность американского лидера Дональда Трампа помогать урегулированию конфликта на Украине.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что договоренности по итогам второго раунда встречи между Россией и Украиной выполнены, несмотря на сопротивление Владимира Зеленского.