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В отношениях РФ и США все еще есть раздражители, заявил Песков - 19.06.2025, ПРАЙМ
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В отношениях РФ и США все еще есть раздражители, заявил Песков
В отношениях РФ и США все еще есть раздражители, заявил Песков - 19.06.2025, ПРАЙМ
В отношениях РФ и США все еще есть раздражители, заявил Песков
В отношениях России и США на повестке дня остаётся много раздражителей, заявил на полях ПМЭФ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T11:00+0300
2025-06-19T11:02+0300
политика
дмитрий песков
россия
сша
ближний восток
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — ПРАЙМ. В отношениях России и США на повестке дня остаётся много раздражителей, заявил на полях ПМЭФ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Огромное количество раздражителей остаются на повестке дня", - сказал он. По словам Пескова, нельзя ожидать сиюминутного восстановления отношений стран. На данный момент очень важно сохранить готовность к диалогу."Для нас важно, чтобы в Вашингтоне была администрация, которая при наличии всего объема разногласий, которые неизбежно будут всегда между нашими странами, были готовы решать эти разногласия путем диалога. Вот, что важно для нас", - сказал Песков.Кроме того, пресс-секретарь отметил риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке из-за вмешательства США.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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дмитрий песков, россия, сша, ближний восток
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
11:00 19.06.2025 (обновлено: 11:02 19.06.2025)
 
В отношениях РФ и США все еще есть раздражители, заявил Песков

Песков: в отношениях России и США все еще остается много раздражителей

© fotolia.com / daboost" США Россия
 США Россия - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© fotolia.com / daboost
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — ПРАЙМ. В отношениях России и США на повестке дня остаётся много раздражителей, заявил на полях ПМЭФ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Огромное количество раздражителей остаются на повестке дня", - сказал он.
По словам Пескова, нельзя ожидать сиюминутного восстановления отношений стран. На данный момент очень важно сохранить готовность к диалогу.
"Для нас важно, чтобы в Вашингтоне была администрация, которая при наличии всего объема разногласий, которые неизбежно будут всегда между нашими странами, были готовы решать эти разногласия путем диалога. Вот, что важно для нас", - сказал Песков.
Кроме того, пресс-секретарь отметил риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке из-за вмешательства США.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПолитикаДмитрий ПесковРОССИЯСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
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