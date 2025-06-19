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Песков заявил о расширении контактов России и США
Песков заявил о расширении контактов России и США - 19.06.2025, ПРАЙМ
Песков заявил о расширении контактов России и США
Контакты России и США постепенно расширяются, особенно если учесть, что в отношениях стран были "авгиевы конюшни", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T11:08+0300
2025-06-19T11:08+0300
2025-06-19T11:13+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Контакты России и США постепенно расширяются, особенно если учесть, что в отношениях стран были "авгиевы конюшни", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Этот контакт постепенно расширяется, принимая во внимание, что мы фактически начинали с чистого листа, даже не то, что с чистого листа, были действительно "авгиевы конюшни" в наших двусторонних отношениях", - сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ.Он также подчеркнул, что США не обосновали причину переноса переговоров с Россией по устранению "раздражителей", по всей видимости, нужно время. Пресс-секретарь президента также не согласился с мнением, что внутренние процессы в США похожи на "перестройку" в СССР, так как у происходящего разный генезис.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, москва, сша, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, США, Дмитрий Песков
Песков заявил о расширении контактов России и США
Песков: контакты России и США постепенно расширяются
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Контакты России и США постепенно расширяются, особенно если учесть, что в отношениях стран были "авгиевы конюшни", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Этот контакт постепенно расширяется, принимая во внимание, что мы фактически начинали с чистого листа, даже не то, что с чистого листа, были действительно "авгиевы конюшни" в наших двусторонних отношениях", - сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ.
Он также подчеркнул, что США не обосновали причину переноса переговоров с Россией по устранению "раздражителей", по всей видимости, нужно время. Пресс-секретарь президента также не согласился с мнением, что внутренние процессы в США похожи на "перестройку" в СССР, так как у происходящего разный генезис.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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