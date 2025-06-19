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В Кремле иронично ответили на отказ Европы от дешевой энергии из России
В Кремле иронично ответили на отказ Европы от дешевой энергии из России - 19.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле иронично ответили на отказ Европы от дешевой энергии из России
Европа сама себе "отрезала ногу", когда решила отказаться от дешевой энергии из России, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T11:53+0300
2025-06-19T11:53+0300
2025-06-19T11:53+0300
энергетика
россия
европа
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Европа сама себе "отрезала ногу", когда решила отказаться от дешевой энергии из России, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все зижделось на двух основах - дешевая безопасность от Америки и дешевая энергия из России. Сейчас это все вдруг пропало, причем если безопасность от Америки - сами американцы ее забрали, то здесь они сами себе отрезали ногу", - сказал Песков в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, европа, дмитрий песков
Энергетика, РОССИЯ, ЕВРОПА, Дмитрий Песков
В Кремле иронично ответили на отказ Европы от дешевой энергии из России
Песков: Европа сама себе отрезала ногу, отказавшись от дешевой энергии из России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Европа сама себе "отрезала ногу", когда решила отказаться от дешевой энергии из России, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все зижделось на двух основах - дешевая безопасность от Америки и дешевая энергия из России. Сейчас это все вдруг пропало, причем если безопасность от Америки - сами американцы ее забрали, то здесь они сами себе отрезали ногу", - сказал Песков в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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