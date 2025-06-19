https://1prime.ru/20250619/peskov-858661623.html

В Кремле иронично ответили на отказ Европы от дешевой энергии из России

В Кремле иронично ответили на отказ Европы от дешевой энергии из России - 19.06.2025, ПРАЙМ

В Кремле иронично ответили на отказ Европы от дешевой энергии из России

Европа сама себе "отрезала ногу", когда решила отказаться от дешевой энергии из России, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T11:53+0300

2025-06-19T11:53+0300

2025-06-19T11:53+0300

энергетика

россия

европа

дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Европа сама себе "отрезала ногу", когда решила отказаться от дешевой энергии из России, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все зижделось на двух основах - дешевая безопасность от Америки и дешевая энергия из России. Сейчас это все вдруг пропало, причем если безопасность от Америки - сами американцы ее забрали, то здесь они сами себе отрезали ногу", - сказал Песков в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250619/vengriya-858661388.html

европа

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россия, европа, дмитрий песков