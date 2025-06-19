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Песков сообщил об объемном выступлении Путина на ПМЭФ - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Песков сообщил об объемном выступлении Путина на ПМЭФ
Песков сообщил об объемном выступлении Путина на ПМЭФ - 19.06.2025, ПРАЙМ
Песков сообщил об объемном выступлении Путина на ПМЭФ
Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ ждут всегда, оно будет объемным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 19.06.2025, ПРАЙМ
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россия
дмитрий песков
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ ждут всегда, оно будет объемным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Выступление президента всегда ждут. Это будет объемное выступление", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходи 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, дмитрий песков, владимир путин
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
12:26 19.06.2025
 
Песков сообщил об объемном выступлении Путина на ПМЭФ

Песков: выступление президента Путина на ПМЭФ ждут всегда

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПодготовка к ПМЭФ-2025
Подготовка к ПМЭФ-2025 - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ ждут всегда, оно будет объемным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Выступление президента всегда ждут. Это будет объемное выступление", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходи 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Беседа президента РФ В. Путина с президентом Республики Гвинея-Бисау У. Эмбало - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
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11:08
 
ПМЭФ-2025РОССИЯДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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