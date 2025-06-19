https://1prime.ru/20250619/peskov-858663799.html

Песков сообщил об объемном выступлении Путина на ПМЭФ

Песков сообщил об объемном выступлении Путина на ПМЭФ - 19.06.2025, ПРАЙМ

Песков сообщил об объемном выступлении Путина на ПМЭФ

Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ ждут всегда, оно будет объемным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T12:26+0300

2025-06-19T12:26+0300

2025-06-19T12:26+0300

пмэф-2025

россия

дмитрий песков

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ ждут всегда, оно будет объемным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Выступление президента всегда ждут. Это будет объемное выступление", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходи 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250619/peskov-858657342.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин