https://1prime.ru/20250619/peskov-858663799.html
Песков сообщил об объемном выступлении Путина на ПМЭФ
Песков сообщил об объемном выступлении Путина на ПМЭФ - 19.06.2025, ПРАЙМ
Песков сообщил об объемном выступлении Путина на ПМЭФ
Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ ждут всегда, оно будет объемным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T12:26+0300
2025-06-19T12:26+0300
2025-06-19T12:26+0300
пмэф-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ ждут всегда, оно будет объемным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Выступление президента всегда ждут. Это будет объемное выступление", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходи 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250619/peskov-858657342.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков сообщил об объемном выступлении Путина на ПМЭФ
Песков: выступление президента Путина на ПМЭФ ждут всегда
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ ждут всегда, оно будет объемным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Выступление президента всегда ждут. Это будет объемное выступление", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходи 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Песков заявил о расширении контактов России и США