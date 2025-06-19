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РФ видит угрозу эскалации конфликта межу Израилем и Ираном, заявил Песков - 19.06.2025, ПРАЙМ
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РФ видит угрозу эскалации конфликта межу Израилем и Ираном, заявил Песков
РФ видит угрозу эскалации конфликта межу Израилем и Ираном, заявил Песков - 19.06.2025, ПРАЙМ
РФ видит угрозу эскалации конфликта межу Израилем и Ираном, заявил Песков
Россия видит угрозу географического разрастания конфликта межу Израилем и Ираном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T12:38+0300
2025-06-19T12:46+0300
политика
россия
дмитрий песков
израиль
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Россия видит угрозу географического разрастания конфликта межу Израилем и Ираном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим угрозу, собственно, географического разрастания конфликта (межу Израилем и Ираном - ред.)", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ. Кроме того, пресс-секретарь добавил, что Россия в настоящий момент не видит очвы для мирного урегулирования конфликта между Ираном и Израилем, а также отметил нарастающую агрессию между странами."Пока мы только видим обмен заявлениями, обмен ударами, причем заявлениями воинственными. Каждое заявление более воинственное по сравнению с предыдущим", - сказал Песков.Также Песков сообщил, что Россия видит мысли США о возможном вступлении в конфликт на Ближнем Востоке, однако считает даже мысли об этом потенциально опасными.По словам Пескова, Россия на сегодняшний день остается одной из немногих стран, которая способна поддерживать конструктивный диалог как с Ираном, так и с Израилем. Более того, сейчас Россия также налаживает рабочие отношения относительно конфликта на Ближнем Востоке и с США. Тем не менее, добавил пресс-секретарь, пока нельзя точно сказать, появится ли в будущем потребность посредничества России в деэскалации конфликта.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, дмитрий песков, израиль, иран
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, ИЗРАИЛЬ, ИРАН
12:38 19.06.2025 (обновлено: 12:46 19.06.2025)
 
РФ видит угрозу эскалации конфликта межу Израилем и Ираном, заявил Песков

Песков: Россия видит угрозу географического разрастания конфликта на Ближнем Востоке

© POOL | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси
© POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Россия видит угрозу географического разрастания конфликта межу Израилем и Ираном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим угрозу, собственно, географического разрастания конфликта (межу Израилем и Ираном - ред.)", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.
Кроме того, пресс-секретарь добавил, что Россия в настоящий момент не видит очвы для мирного урегулирования конфликта между Ираном и Израилем, а также отметил нарастающую агрессию между странами.
"Пока мы только видим обмен заявлениями, обмен ударами, причем заявлениями воинственными. Каждое заявление более воинственное по сравнению с предыдущим", - сказал Песков.
Также Песков сообщил, что Россия видит мысли США о возможном вступлении в конфликт на Ближнем Востоке, однако считает даже мысли об этом потенциально опасными.
По словам Пескова, Россия на сегодняшний день остается одной из немногих стран, которая способна поддерживать конструктивный диалог как с Ираном, так и с Израилем. Более того, сейчас Россия также налаживает рабочие отношения относительно конфликта на Ближнем Востоке и с США. Тем не менее, добавил пресс-секретарь, пока нельзя точно сказать, появится ли в будущем потребность посредничества России в деэскалации конфликта.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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