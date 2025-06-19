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Песков сделал заявление о снижении ключевой ставки ЦБ

Песков сделал заявление о снижении ключевой ставки ЦБ - 19.06.2025, ПРАЙМ

Песков сделал заявление о снижении ключевой ставки ЦБ

Снижения ключевой ставки ЦБ на 1 процентный пункт недостаточно, сейчас это ставка, тормозящая экономику. Об этом на полях ПМЭФ заявил официальный представитель... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T12:39+0300

2025-06-19T12:39+0300

2025-06-19T12:48+0300

пмэф-2025

дмитрий песков

ставка банка россии

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Снижения ключевой ставки ЦБ на 1 процентный пункт недостаточно, сейчас это ставка, тормозящая экономику. Об этом на полях ПМЭФ заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:"Кто-то скажет, что нужно 10 раз перестраховаться, потому что экономика у нас большая, четвертая экономика в мире по ППС, инерционность большая. Поэтому принимать какие-то резкие решения нельзя", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходи 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, ставка банка россии