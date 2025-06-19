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Песков сделал заявление о снижении ключевой ставки ЦБ
Песков сделал заявление о снижении ключевой ставки ЦБ - 19.06.2025, ПРАЙМ
Песков сделал заявление о снижении ключевой ставки ЦБ
Снижения ключевой ставки ЦБ на 1 процентный пункт недостаточно, сейчас это ставка, тормозящая экономику. Об этом на полях ПМЭФ заявил официальный представитель... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T12:39+0300
2025-06-19T12:39+0300
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дмитрий песков
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Снижения ключевой ставки ЦБ на 1 процентный пункт недостаточно, сейчас это ставка, тормозящая экономику. Об этом на полях ПМЭФ заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:"Кто-то скажет, что нужно 10 раз перестраховаться, потому что экономика у нас большая, четвертая экономика в мире по ППС, инерционность большая. Поэтому принимать какие-то резкие решения нельзя", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходи 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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дмитрий песков, ставка банка россии
ПМЭФ-2025, Дмитрий Песков, ставка Банка России
Песков сделал заявление о снижении ключевой ставки ЦБ
Песков: снижения ключевой ставки ЦБ на 1 процентный пункт недостаточно
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Снижения ключевой ставки ЦБ на 1 процентный пункт недостаточно, сейчас это ставка, тормозящая экономику. Об этом на полях ПМЭФ заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:
- На пленарной сессии ПМЭФ в пятницу пойдет речь и о ключевой ставке Центробанка;
- Волатильность темпов экономики будет всегда, но ее качество улучшается;
- Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) даст оценку нынешнему этапу развития экономики РФ и озвучит ее перспективы;
- Выступление главы государства на ПМЭФ ждут всегда, оно будет объемным;
- Экономическому блоку правительства удается развивать Россию, несмотря на большую ответственность и объем задач;
- Резкие решения в российской экономике принимать нельзя;
"Кто-то скажет, что нужно 10 раз перестраховаться, потому что экономика у нас большая, четвертая экономика в мире по ППС, инерционность большая. Поэтому принимать какие-то резкие решения нельзя", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходи 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ в июле до 19%