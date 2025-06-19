https://1prime.ru/20250619/peskov-858682413.html
Песков заявил о последствиях вовлечения США в конфликт Ирана и Израиля
Песков заявил о последствиях вовлечения США в конфликт Ирана и Израиля - 19.06.2025, ПРАЙМ
Песков заявил о последствиях вовлечения США в конфликт Ирана и Израиля
Возможное вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля станет существенным витком эскалации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T17:54+0300
2025-06-19T17:54+0300
2025-06-19T17:54+0300
сша
конфликт
иран
дмитрий песков
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - ПРАЙМ. Возможное вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля станет существенным витком эскалации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это будет означать дополнительный существенный виток эскалации для всего региона", - сказал Песков, комментируя возможность еще большего вовлечения США в конфликт Ирана и Израиля.
https://1prime.ru/20250619/peskov-858664485.html
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сша, конфликт, иран, дмитрий песков
США, конфликт, ИРАН, Дмитрий Песков
Песков заявил о последствиях вовлечения США в конфликт Ирана и Израиля
Песков: вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля станет витком эскалации