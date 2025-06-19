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Песков заявил о последствиях вовлечения США в конфликт Ирана и Израиля - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Песков заявил о последствиях вовлечения США в конфликт Ирана и Израиля
Песков заявил о последствиях вовлечения США в конфликт Ирана и Израиля - 19.06.2025, ПРАЙМ
Песков заявил о последствиях вовлечения США в конфликт Ирана и Израиля
Возможное вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля станет существенным витком эскалации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T17:54+0300
2025-06-19T17:54+0300
сша
конфликт
иран
дмитрий песков
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - ПРАЙМ. Возможное вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля станет существенным витком эскалации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это будет означать дополнительный существенный виток эскалации для всего региона", - сказал Песков, комментируя возможность еще большего вовлечения США в конфликт Ирана и Израиля.
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сша, конфликт, иран, дмитрий песков
США, конфликт, ИРАН, Дмитрий Песков
17:54 19.06.2025
 
Песков заявил о последствиях вовлечения США в конфликт Ирана и Израиля

Песков: вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля станет витком эскалации

© РИА Новости . Мохаммад Исмаил | Перейти в медиабанкДом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Мохаммад Исмаил
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - ПРАЙМ. Возможное вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля станет существенным витком эскалации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это будет означать дополнительный существенный виток эскалации для всего региона", - сказал Песков, комментируя возможность еще большего вовлечения США в конфликт Ирана и Израиля.
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РФ видит угрозу эскалации конфликта межу Израилем и Ираном, заявил Песков
12:38
 
СШАконфликтИРАНДмитрий Песков
 
 
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