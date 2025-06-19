https://1prime.ru/20250619/peskov-858682413.html

Песков заявил о последствиях вовлечения США в конфликт Ирана и Израиля

Песков заявил о последствиях вовлечения США в конфликт Ирана и Израиля - 19.06.2025, ПРАЙМ

Песков заявил о последствиях вовлечения США в конфликт Ирана и Израиля

Возможное вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля станет существенным витком эскалации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T17:54+0300

2025-06-19T17:54+0300

2025-06-19T17:54+0300

сша

конфликт

иран

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0e/858485452_0:35:1144:679_1920x0_80_0_0_505e9a9b16e30092027b70fceef36988.jpg

СТРЕЛЬНА, 19 июн - ПРАЙМ. Возможное вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля станет существенным витком эскалации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это будет означать дополнительный существенный виток эскалации для всего региона", - сказал Песков, комментируя возможность еще большего вовлечения США в конфликт Ирана и Израиля.

https://1prime.ru/20250619/peskov-858664485.html

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, конфликт, иран, дмитрий песков