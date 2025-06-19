https://1prime.ru/20250619/podderzhka-858671343.html

Кремль заявил о готовности оказать Ирану гуманитарную поддержку

Кремль заявил о готовности оказать Ирану гуманитарную поддержку - 19.06.2025, ПРАЙМ

Кремль заявил о готовности оказать Ирану гуманитарную поддержку

Россия в случае необходимости готова оказать Ирану гуманитарную поддержку, если Тегеран будет направлять какие-то запросы на гуманитарную помощь, Москва их... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T14:30+0300

2025-06-19T14:30+0300

2025-06-19T14:30+0300

политика

россия

дмитрий песков

иран

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СТРЕЛЬНА, 19 июн - ПРАЙМ. Россия в случае необходимости готова оказать Ирану гуманитарную поддержку, если Тегеран будет направлять какие-то запросы на гуманитарную помощь, Москва их будет быстро анализировать, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о готовности РФ оказывать гуманитарную поддержку Ирану. "Если будут какие-то запросы, конечно, запросы будут анализироваться быстро и оперативно", - добавил он.

https://1prime.ru/20250619/peskov-858664485.html

иран

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россия, дмитрий песков, иран