Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кремль заявил о готовности оказать Ирану гуманитарную поддержку - 19.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250619/podderzhka-858671343.html
Кремль заявил о готовности оказать Ирану гуманитарную поддержку
Кремль заявил о готовности оказать Ирану гуманитарную поддержку - 19.06.2025, ПРАЙМ
Кремль заявил о готовности оказать Ирану гуманитарную поддержку
Россия в случае необходимости готова оказать Ирану гуманитарную поддержку, если Тегеран будет направлять какие-то запросы на гуманитарную помощь, Москва их... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T14:30+0300
2025-06-19T14:30+0300
политика
россия
дмитрий песков
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909949_0:174:3022:1874_1920x0_80_0_0_a7db86c9fc276f502f3dcf218b1196ac.jpg
СТРЕЛЬНА, 19 июн - ПРАЙМ. Россия в случае необходимости готова оказать Ирану гуманитарную поддержку, если Тегеран будет направлять какие-то запросы на гуманитарную помощь, Москва их будет быстро анализировать, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о готовности РФ оказывать гуманитарную поддержку Ирану. "Если будут какие-то запросы, конечно, запросы будут анализироваться быстро и оперативно", - добавил он.
https://1prime.ru/20250619/peskov-858664485.html
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909949_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_a0462e0f07b0371b633cc61677d08111.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дмитрий песков, иран
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, ИРАН
14:30 19.06.2025
 
Кремль заявил о готовности оказать Ирану гуманитарную поддержку

Песков: Россия в случае необходимости готова оказать гуманитарную поддержку Ирану

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СТРЕЛЬНА, 19 июн - ПРАЙМ. Россия в случае необходимости готова оказать Ирану гуманитарную поддержку, если Тегеран будет направлять какие-то запросы на гуманитарную помощь, Москва их будет быстро анализировать, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о готовности РФ оказывать гуманитарную поддержку Ирану.
"Если будут какие-то запросы, конечно, запросы будут анализироваться быстро и оперативно", - добавил он.
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси
РФ видит угрозу эскалации конфликта межу Израилем и Ираном, заявил Песков
12:38
 
ПолитикаРОССИЯДмитрий ПесковИРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала