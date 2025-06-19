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Российский портфель гособлигаций США снизился до 31 млн долларов
Российский портфель гособлигаций США снизился до 31 млн долларов - 19.06.2025, ПРАЙМ
Российский портфель гособлигаций США снизился до 31 млн долларов
Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за апрель снизился до 31 миллионов долларов с уровня марта в 35 миллионов, свидетельствуют данные... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T07:43+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за апрель снизился до 31 миллионов долларов с уровня марта в 35 миллионов, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за апрель, этот портфель теперь состоит из 27 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 4 миллионов - в краткосрочных. В марте объем вложений составлял 32 миллиона и 3 миллиона долларов соответственно. Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония, ее вложения за месяц выросли до 1,135 триллиона долларов с 1,131 триллиона по итогам марта. На втором месте Великобритания с показателем в 807,7 миллиарда долларов после 779,3 миллиарда по итогам марта. На третьем месте Китай, его вложения составляют 757,2 миллиарда долларов после 765,4 миллиарда месяцем ранее.
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рынок, финансы, сша, москва, япония, минфин сша
Экономика, Рынок, Финансы, США, МОСКВА, ЯПОНИЯ, Минфин США
Российский портфель гособлигаций США снизился до 31 млн долларов
Минфин США: российский портфель гособлигаций за апрель снизился до 31 млн долларов
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за апрель снизился до 31 миллионов долларов с уровня марта в 35 миллионов, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной ведомством статистики за апрель, этот портфель теперь состоит из 27 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 4 миллионов - в краткосрочных. В марте объем вложений составлял 32 миллиона и 3 миллиона долларов соответственно.
Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония, ее вложения за месяц выросли до 1,135 триллиона долларов с 1,131 триллиона по итогам марта. На втором месте Великобритания с показателем в 807,7 миллиарда долларов после 779,3 миллиарда по итогам марта. На третьем месте Китай, его вложения составляют 757,2 миллиарда долларов после 765,4 миллиарда месяцем ранее.
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