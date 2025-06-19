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Российский портфель гособлигаций США снизился до 31 млн долларов

Российский портфель гособлигаций США снизился до 31 млн долларов - 19.06.2025, ПРАЙМ

Российский портфель гособлигаций США снизился до 31 млн долларов

Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за апрель снизился до 31 миллионов долларов с уровня марта в 35 миллионов, свидетельствуют данные... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T07:43+0300

2025-06-19T07:43+0300

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за апрель снизился до 31 миллионов долларов с уровня марта в 35 миллионов, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за апрель, этот портфель теперь состоит из 27 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 4 миллионов - в краткосрочных. В марте объем вложений составлял 32 миллиона и 3 миллиона долларов соответственно. Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония, ее вложения за месяц выросли до 1,135 триллиона долларов с 1,131 триллиона по итогам марта. На втором месте Великобритания с показателем в 807,7 миллиарда долларов после 779,3 миллиарда по итогам марта. На третьем месте Китай, его вложения составляют 757,2 миллиарда долларов после 765,4 миллиарда месяцем ранее.

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