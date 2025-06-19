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В МЭР России оценили поступления в бюджет США от импортных пошлин

В МЭР России оценили поступления в бюджет США от импортных пошлин - 19.06.2025, ПРАЙМ

В МЭР России оценили поступления в бюджет США от импортных пошлин

Объемы поступлений в бюджет США от новых импортных пошлин достаточно заметные, они будут только расти, и это в какой-то мере позволит администрации президента... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T11:05+0300

2025-06-19T11:05+0300

2025-06-19T11:05+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Объемы поступлений в бюджет США от новых импортных пошлин достаточно заметные, они будут только расти, и это в какой-то мере позволит администрации президента Дональда Трампа "сократить фискальные проблемы" с бюджетом страны, заявил заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев, выступая на ПМЭФ. "Те объемы поступления в бюджет (США - ред.), которые есть сейчас, даже на май, по-моему это было 17 миллиардов долларов. Это в дополнение к тому, что обычно поступает от стандартного таможенного тарифа - это достаточно заметные поступления, которые будут только расти", - сказал он, выступая на сессии "Россия в эпоху торговых войн: вызовы, возможности и новая архитектура глобальной торговли". "Это позволит в определений степени администрации Трампа сократить фискальные проблемы с бюджетом", - считает чиновник. Ильичев также отметил, что для Штатов тарифная политика - это не только политика сокращения внешнеторгового дефицита и переноса производственных мощностей (в первую очередь из Европы) на свою территорию, но и политика, которая имеет в определенной мере фискальный характер. Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать внешнеторговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение пошлин было приостановлено, а США начали торговые переговоры с рядом стран, в частности, с Китаем, для которого были введены самые большие пошлины. Позднее, по итогам очередного раунда переговоров, Трамп заявил, что торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. Крайний срок завершения торговых переговоров пока установлен на 8 июля, однако Трамп уже сказал, что готов продлить этот срок. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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мировая экономика, сша, китай, европа, дональд трамп