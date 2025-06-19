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В Приамурье увеличили добычу полезных ископаемых

В Приамурье увеличили добычу полезных ископаемых - 19.06.2025, ПРАЙМ

В Приамурье увеличили добычу полезных ископаемых

Предприятия Амурской области увеличили добычу ключевых полезных ископаемых, рост по золоту составил почти 7% по сравнению с предыдущим годом, а угля добыли на... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T05:33+0300

2025-06-19T05:33+0300

2025-06-19T05:33+0300

энергетика

экономика

промышленность

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июн – ПРАЙМ. Предприятия Амурской области увеличили добычу ключевых полезных ископаемых, рост по золоту составил почти 7% по сравнению с предыдущим годом, а угля добыли на 27% больше, сообщает министерство природных ресурсов Амурской области. "На 1 июня 2025 года в регионе добыто 5 375,7 килограмма золота, что на 344,5 килограмма (6,8%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 1 июня 2025 года в Амурской области добыто 1 929,7 тысячи тонн угля, это на 27% выше показателей за 2024 год", - говорится в сообщении. Рост добычи по золоту обеспечен как за счет рудных, так и россыпных месторождений. Наибольший вклад внесли Покровский рудник, Маломырский рудник и ТЭМИ, отмечают в министерстве. По углю крупнейшими производителями остаются АО "Амурский уголь" (Северо-Восточный и Ерковецкий разрезы) и ООО "Огоджинская угольная компания". Добыча бурого угля выросла на 30%, каменного на 22,5%, что позволяет обеспечивать потребности региона и поддерживать экспортные поставки, отмечают в минприроды.

амурская область

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промышленность, амурская область