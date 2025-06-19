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"Рвутся воевать". Раскрыто, зачем Западу нужен конфликт с РФ на Балтике
"Рвутся воевать". Раскрыто, зачем Западу нужен конфликт с РФ на Балтике - 19.06.2025, ПРАЙМ
"Рвутся воевать". Раскрыто, зачем Западу нужен конфликт с РФ на Балтике
Украина и прибалтийские страны под покровительством Великобритании стремятся спровоцировать конфликт с Российской Федерацией в Балтийском море, чтобы можно было | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T14:55+0300
2025-06-19T14:55+0300
2025-06-19T14:58+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Украина и прибалтийские страны под покровительством Великобритании стремятся спровоцировать конфликт с Российской Федерацией в Балтийском море, чтобы можно было заявить, что Североатлантический альянс уже воюет с Россией, и все другие государства-члены должны присоединиться к этой борьбе. Такое мнение высказал известный политолог, публицист Ростислав Ищенко, чьи слова передает издание "Военное дело". Политолог уверен, что Украина в части провокаций против России уже давно готова на все что угодно, в том числе на поражение корабля США или европейской страны якобы российским оружием. И если Киев вдруг обзаведется ядерным оружием, то сразу же его применит, параллельно рвется повоевать с Россией и Эстония, отметил Ищенко."Британцы пока что только активно поощряют тех, кто рвется на войну с Россией, - констатирует эксперт. - Позиция США двойственна, но, думаю, что в критической ситуации они займут позицию понимания и поощрения своих союзников".На сегодняшний день вооруженное столкновение между какой-либо западной страной и Россией в Балтийском море - весьма реальная перспектива, и не имеет значения, под чьим флагом оно будет спровоцировано. Ведь с самого начала это конфликт планировался в качестве прелюдии к столкновению Российская Федерация - НАТО, считает политолог."Это нужно для того, чтобы можно было заявить, что НАТО уже воюет с Россией, а значит теперь все страны-члены должны принять в этом участие", - пояснил Ищенко, отметив, что обсуждаемое столкновение станет "определенным консолидирующий момент для всех государств НАТО в их противостоянии с Россией".В этой связи Россия ни в коем случае не должна игнорировать риск расширения западного фронта и планировать меры на тот случай, если противодействие провокациям не даст результата и возникнет необходимость воевать на Балтике, заключил политолог.
https://1prime.ru/20250618/nato-858608496.html
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Политика, УКРАИНА, ЭСТОНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, НАТО, Балтийское море, провокация, РОССИЯ
"Рвутся воевать". Раскрыто, зачем Западу нужен конфликт с РФ на Балтике
Ищенко: Запад стремится спровоцировать столкновение НАТО с Россией на Балтике
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ.
Украина и прибалтийские страны под покровительством Великобритании стремятся спровоцировать конфликт с Российской Федерацией в Балтийском море, чтобы можно было заявить, что Североатлантический альянс уже воюет с Россией, и все другие государства-члены должны присоединиться к этой борьбе. Такое мнение высказал известный политолог, публицист Ростислав Ищенко, чьи слова передает издание "Военное дело"
.
Политолог уверен, что Украина в части провокаций против России уже давно готова на все что угодно, в том числе на поражение корабля США или европейской страны якобы российским оружием. И если Киев вдруг обзаведется ядерным оружием, то сразу же его применит, параллельно рвется повоевать с Россией и Эстония, отметил Ищенко.
"Британцы пока что только активно поощряют тех, кто рвется на войну с Россией, - констатирует эксперт. - Позиция США двойственна, но, думаю, что в критической ситуации они займут позицию понимания и поощрения своих союзников".
На сегодняшний день вооруженное столкновение между какой-либо западной страной и Россией в Балтийском море - весьма реальная перспектива, и не имеет значения, под чьим флагом оно будет спровоцировано. Ведь с самого начала это конфликт планировался в качестве прелюдии к столкновению Российская Федерация - НАТО, считает политолог.
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"Это нужно для того, чтобы можно было заявить, что НАТО уже воюет с Россией, а значит теперь все страны-члены должны принять в этом участие", - пояснил Ищенко, отметив, что обсуждаемое столкновение станет "определенным консолидирующий момент для всех государств НАТО в их противостоянии с Россией".
В этой связи Россия ни в коем случае не должна игнорировать риск расширения западного фронта и планировать меры на тот случай, если противодействие провокациям не даст результата и возникнет необходимость воевать на Балтике, заключил политолог.