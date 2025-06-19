https://1prime.ru/20250619/pushkov-858686368.html

Пушков призвал на ПМЭФ отучить Запад от привычки руководить всем миром

Пушков призвал на ПМЭФ отучить Запад от привычки руководить всем миром - 19.06.2025, ПРАЙМ

Пушков призвал на ПМЭФ отучить Запад от привычки руководить всем миром

Либеральный миропорядок не сможет выдержать столкновения с общемировым развитием, он обречен, развязываемые Западом войны говорят о невозможности удержать... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T20:14+0300

2025-06-19T20:14+0300

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пмэф-2025

алексей пушков

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развитие

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Либеральный миропорядок не сможет выдержать столкновения с общемировым развитием, он обречен, развязываемые Западом войны говорят о невозможности удержать привычный ему уклад другим способом, считает сенатор Алексей Пушков."Либеральный миропорядок не сможет выдержать столкновения с общемировым развитием. Я считаю, что он обречен. Вообще череда этих войн (развязываемых Западом - ред.), ведь когда начинается война - когда другими средствами нельзя обеспечить достижение своих целей. Запад по-своему тоже рациональный. Если он может обеспечить (порядок – ред.) без войны, он обеспечивает. Но здесь, видите, что сейчас происходит между Израилем и Ираном, вот, мы видим, война, и когда война становится системой, это демонстрация кризиса миропорядка", - сказал сенатор во время выступления в ходе сессии "Формирование справедливого и устойчивого мироустройства через укрепление общих ценностей стран мирового большинства" ПМЭФ. Законодатель пояснил, что для того, чтобы удержать, нужно постоянное применение военной силы. "И это уже трагедия для человечества. То есть этот миропорядок, конечно, надо хоронить", - сказал парламентарий. Пушков отметил, что западные страны действительно считают, что они имеют право по-прежнему руководить всем миром. "Понятно, они привыкли.. но от этой привычки их надо отучать. Эта привычка очень вредная, потому что они со своими представлениями, рецептами, они идут по всему миру и требуют либо послушания, либо, по крайней мере, чтобы не возражали. И это вызывает противодействие", - заключил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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алексей пушков, запад, миропорядок, развитие