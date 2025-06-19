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Путин проведет переговоры с лидером Индонезии

Путин проведет переговоры с лидером Индонезии - 19.06.2025, ПРАЙМ

Путин проведет переговоры с лидером Индонезии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг переговоры с лидером Индонезии Прабово Субианто, а также побеседует с... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T00:15+0300

2025-06-19T00:15+0300

2025-06-19T00:15+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг переговоры с лидером Индонезии Прабово Субианто, а также побеседует с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Президент Индонезии находится в России с официальным визитом, прилетел в Санкт-Петербург за день до переговоров. Как сообщили в Кремле накануне, переговоры начнутся в узком составе. В ходе беседы будут затронуты наиболее важные и чувствительные темы. Затем переговоры продолжатся с участием делегаций в формате официального завтрака. По итогам переговоров будут подписаны двусторонние документы, а также лидеры выступят с заявлением для СМИ. ПЕРВЫЙ ВИЗИТ В НОВОМ СТАТУСЕ Прабово Субианто неоднократно бывал в России еще в качестве министра обороны Индонезии, а 31 июля 2024 года нанес визит в РФ в качестве избранного, но еще не вступившего в должность президента. Лидер Индонезии подчеркивал, Джакарта рассматривает Россию как большого друга, хотела бы и далее продолжить развивать отношения. Как отметили в Кремле, в 2025 году отмечается 75-летие установления дипломатических связей между Россией и Индонезией. Кроме того, с 1 января текущего года Индонезия начала свою деятельность в качестве полномасштабного члена БРИКС, поэтому страны сотрудничают также в рамках этого объединения. ТУРИЗМ, ЭНЕРГЕТИКА И КОРАБЛИ Лидеры России и Индонезии на переговорах намерены обсудить вопросы о дальнейшем развитии двусторонних отношений, так и самые актуальные проблемы международной повестки дня. Одной из важнейших тем сотрудничества является энергетика. Субианто в ходе прошлогоднего визита в РФ обсуждал с представителями "Росатома" возможности сотрудничества в атомной отрасли, в том числе по крупным и малым модульным реакторам. О готовности и дальше осуществлять инвестиционные проекты в области энергетики заявлял и Путин. Кроме того, российский президент подчеркивал, что Москва будет и дальше наращивать поставки сельхозпродукции. Успешно идет взаимодействие в сфере туризма. В сентябре прошлого года впервые с пандемии коронавируса был запущен прямой рейс Москва-Денпасар, остров Бали. Он позволил дополнительно привлечь в Индонезию 10 тысяч российских туристов, сообщила РИА Новости замминистра туризма Индонезии Ни Маде Аю Мартини. Также Ни Маде Аю Мартини говорила о желании увеличить число рейсов между странами. В ходе прошлого визита в Россию Субианто обещал, что Индонезия намерена принять участие в параде в честь Дня Военно-морского флота России в июле этого года. Посол РФ в Индонезии Сергей Толченов отмечал, что индонезийские корабли в Санкт-Петербург будут направлены. РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ С ЮАР В четверг Путин проведет встречу с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле, в ходе которой будут подняты вопросы дальнейшего развития двухсторонних отношений в самых различных областях. В Кремле подчеркнули, что будут затронуты и вопросы, касающиеся международной и региональной тематики. "Естественно, Ближний Восток сейчас всех интересует и всех волнует", - заявил накануне переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ожидается, что и Субианто, и Машатиле присоединятся к Путину на сцене во время пленарной сессии ПМЭФ в пятницу. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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мировая экономика, россия, индонезия, рф, юар, владимир путин, прабово субианто, юрий ушаков, росатом