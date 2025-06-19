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Путин проведет переговоры с лидером Индонезии - 19.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин проведет переговоры с лидером Индонезии
Путин проведет переговоры с лидером Индонезии - 19.06.2025, ПРАЙМ
Путин проведет переговоры с лидером Индонезии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг переговоры с лидером Индонезии Прабово Субианто, а также побеседует с... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T00:15+0300
2025-06-19T00:15+0300
экономика
мировая экономика
россия
индонезия
рф
юар
владимир путин
прабово субианто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг переговоры с лидером Индонезии Прабово Субианто, а также побеседует с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Президент Индонезии находится в России с официальным визитом, прилетел в Санкт-Петербург за день до переговоров. Как сообщили в Кремле накануне, переговоры начнутся в узком составе. В ходе беседы будут затронуты наиболее важные и чувствительные темы. Затем переговоры продолжатся с участием делегаций в формате официального завтрака. По итогам переговоров будут подписаны двусторонние документы, а также лидеры выступят с заявлением для СМИ. ПЕРВЫЙ ВИЗИТ В НОВОМ СТАТУСЕ Прабово Субианто неоднократно бывал в России еще в качестве министра обороны Индонезии, а 31 июля 2024 года нанес визит в РФ в качестве избранного, но еще не вступившего в должность президента. Лидер Индонезии подчеркивал, Джакарта рассматривает Россию как большого друга, хотела бы и далее продолжить развивать отношения. Как отметили в Кремле, в 2025 году отмечается 75-летие установления дипломатических связей между Россией и Индонезией. Кроме того, с 1 января текущего года Индонезия начала свою деятельность в качестве полномасштабного члена БРИКС, поэтому страны сотрудничают также в рамках этого объединения. ТУРИЗМ, ЭНЕРГЕТИКА И КОРАБЛИ Лидеры России и Индонезии на переговорах намерены обсудить вопросы о дальнейшем развитии двусторонних отношений, так и самые актуальные проблемы международной повестки дня. Одной из важнейших тем сотрудничества является энергетика. Субианто в ходе прошлогоднего визита в РФ обсуждал с представителями "Росатома" возможности сотрудничества в атомной отрасли, в том числе по крупным и малым модульным реакторам. О готовности и дальше осуществлять инвестиционные проекты в области энергетики заявлял и Путин. Кроме того, российский президент подчеркивал, что Москва будет и дальше наращивать поставки сельхозпродукции. Успешно идет взаимодействие в сфере туризма. В сентябре прошлого года впервые с пандемии коронавируса был запущен прямой рейс Москва-Денпасар, остров Бали. Он позволил дополнительно привлечь в Индонезию 10 тысяч российских туристов, сообщила РИА Новости замминистра туризма Индонезии Ни Маде Аю Мартини. Также Ни Маде Аю Мартини говорила о желании увеличить число рейсов между странами. В ходе прошлого визита в Россию Субианто обещал, что Индонезия намерена принять участие в параде в честь Дня Военно-морского флота России в июле этого года. Посол РФ в Индонезии Сергей Толченов отмечал, что индонезийские корабли в Санкт-Петербург будут направлены. РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ С ЮАР В четверг Путин проведет встречу с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле, в ходе которой будут подняты вопросы дальнейшего развития двухсторонних отношений в самых различных областях. В Кремле подчеркнули, что будут затронуты и вопросы, касающиеся международной и региональной тематики. "Естественно, Ближний Восток сейчас всех интересует и всех волнует", - заявил накануне переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ожидается, что и Субианто, и Машатиле присоединятся к Путину на сцене во время пленарной сессии ПМЭФ в пятницу. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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мировая экономика, россия, индонезия, рф, юар, владимир путин, прабово субианто, юрий ушаков, росатом
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, РФ, ЮАР, Владимир Путин, Прабово Субианто, Юрий Ушаков, Росатом
00:15 19.06.2025
 
Путин проведет переговоры с лидером Индонезии

Путин проведет переговоры с лидером Индонезии Субианто на ПМЭФ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг переговоры с лидером Индонезии Прабово Субианто, а также побеседует с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Президент Индонезии находится в России с официальным визитом, прилетел в Санкт-Петербург за день до переговоров. Как сообщили в Кремле накануне, переговоры начнутся в узком составе. В ходе беседы будут затронуты наиболее важные и чувствительные темы. Затем переговоры продолжатся с участием делегаций в формате официального завтрака. По итогам переговоров будут подписаны двусторонние документы, а также лидеры выступят с заявлением для СМИ.
ПЕРВЫЙ ВИЗИТ В НОВОМ СТАТУСЕ
Прабово Субианто неоднократно бывал в России еще в качестве министра обороны Индонезии, а 31 июля 2024 года нанес визит в РФ в качестве избранного, но еще не вступившего в должность президента.
Лидер Индонезии подчеркивал, Джакарта рассматривает Россию как большого друга, хотела бы и далее продолжить развивать отношения.
Как отметили в Кремле, в 2025 году отмечается 75-летие установления дипломатических связей между Россией и Индонезией. Кроме того, с 1 января текущего года Индонезия начала свою деятельность в качестве полномасштабного члена БРИКС, поэтому страны сотрудничают также в рамках этого объединения.
ТУРИЗМ, ЭНЕРГЕТИКА И КОРАБЛИ
Лидеры России и Индонезии на переговорах намерены обсудить вопросы о дальнейшем развитии двусторонних отношений, так и самые актуальные проблемы международной повестки дня. Одной из важнейших тем сотрудничества является энергетика. Субианто в ходе прошлогоднего визита в РФ обсуждал с представителями "Росатома" возможности сотрудничества в атомной отрасли, в том числе по крупным и малым модульным реакторам.
О готовности и дальше осуществлять инвестиционные проекты в области энергетики заявлял и Путин. Кроме того, российский президент подчеркивал, что Москва будет и дальше наращивать поставки сельхозпродукции.
Успешно идет взаимодействие в сфере туризма. В сентябре прошлого года впервые с пандемии коронавируса был запущен прямой рейс Москва-Денпасар, остров Бали. Он позволил дополнительно привлечь в Индонезию 10 тысяч российских туристов, сообщила РИА Новости замминистра туризма Индонезии Ни Маде Аю Мартини. Также Ни Маде Аю Мартини говорила о желании увеличить число рейсов между странами.
В ходе прошлого визита в Россию Субианто обещал, что Индонезия намерена принять участие в параде в честь Дня Военно-морского флота России в июле этого года. Посол РФ в Индонезии Сергей Толченов отмечал, что индонезийские корабли в Санкт-Петербург будут направлены.
РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ С ЮАР
В четверг Путин проведет встречу с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле, в ходе которой будут подняты вопросы дальнейшего развития двухсторонних отношений в самых различных областях. В Кремле подчеркнули, что будут затронуты и вопросы, касающиеся международной и региональной тематики. "Естественно, Ближний Восток сейчас всех интересует и всех волнует", - заявил накануне переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ожидается, что и Субианто, и Машатиле присоединятся к Путину на сцене во время пленарной сессии ПМЭФ в пятницу. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯИНДОНЕЗИЯРФЮАРВладимир ПутинПрабово СубиантоЮрий УшаковРосатом
 
 
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