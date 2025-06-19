https://1prime.ru/20250619/putin-858638598.html
Путин вспомнил поездку во Вьетнам
Путин вспомнил поездку во Вьетнам - 19.06.2025, ПРАЙМ
Путин вспомнил поездку во Вьетнам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств на полях Петербургского... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T00:18+0300
2025-06-19T00:18+0300
2025-06-19T00:18+0300
россия
экономика
бизнес
вьетнам
рф
москва
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858638598.jpg?1750281513
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вспомнил свою поездку во Вьетнам.
"Вот я когда был во Вьетнаме последний раз, вы обратили наверное внимание, я встречался и все мы, моя делегация российская, с выпускниками российских вузов. Мы как будто на родину вернулись, как будто я был в Москве или Петербурге. Очень доброжелательная атмосфера, дружеская и большая заинтересованность у всех этих людей! И готовность, желание работать совместно и, главное, возможности у них нарастают", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
вьетнам
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, вьетнам, рф, москва, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, Бизнес, ВЬЕТНАМ, РФ, МОСКВА, Владимир Путин
Путин вспомнил поездку во Вьетнам
Путин на ПМЭФ вспомнил свою поездку во Вьетнам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вспомнил свою поездку во Вьетнам.
"Вот я когда был во Вьетнаме последний раз, вы обратили наверное внимание, я встречался и все мы, моя делегация российская, с выпускниками российских вузов. Мы как будто на родину вернулись, как будто я был в Москве или Петербурге. Очень доброжелательная атмосфера, дружеская и большая заинтересованность у всех этих людей! И готовность, желание работать совместно и, главное, возможности у них нарастают", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.