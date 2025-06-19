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Путин вспомнил поездку во Вьетнам - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Путин вспомнил поездку во Вьетнам
Путин вспомнил поездку во Вьетнам - 19.06.2025, ПРАЙМ
Путин вспомнил поездку во Вьетнам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств на полях Петербургского... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T00:18+0300
2025-06-19T00:18+0300
россия
экономика
бизнес
вьетнам
рф
москва
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вспомнил свою поездку во Вьетнам. "Вот я когда был во Вьетнаме последний раз, вы обратили наверное внимание, я встречался и все мы, моя делегация российская, с выпускниками российских вузов. Мы как будто на родину вернулись, как будто я был в Москве или Петербурге. Очень доброжелательная атмосфера, дружеская и большая заинтересованность у всех этих людей! И готовность, желание работать совместно и, главное, возможности у них нарастают", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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192
40
192
40
россия, бизнес, вьетнам, рф, москва, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, Бизнес, ВЬЕТНАМ, РФ, МОСКВА, Владимир Путин
00:18 19.06.2025
 
Путин вспомнил поездку во Вьетнам

Путин на ПМЭФ вспомнил свою поездку во Вьетнам

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вспомнил свою поездку во Вьетнам.
"Вот я когда был во Вьетнаме последний раз, вы обратили наверное внимание, я встречался и все мы, моя делегация российская, с выпускниками российских вузов. Мы как будто на родину вернулись, как будто я был в Москве или Петербурге. Очень доброжелательная атмосфера, дружеская и большая заинтересованность у всех этих людей! И готовность, желание работать совместно и, главное, возможности у них нарастают", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесВЬЕТНАМРФМОСКВАВладимир Путин
 
 
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