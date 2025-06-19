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Путин назвал регион Юго-Восточной Азии чрезвычайно перспективным

Путин назвал регион Юго-Восточной Азии чрезвычайно перспективным - 19.06.2025, ПРАЙМ

Путин назвал регион Юго-Восточной Азии чрезвычайно перспективным

С.- ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия считает регион Юго-Восточной Азии чрезвычайно перспективным и готова предлагать вьетнамским друзьям возможность... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T00:18+0300

2025-06-19T00:18+0300

2025-06-19T00:18+0300

энергетика

экономика

россия

рф

владимир путин

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия считает регион Юго-Восточной Азии чрезвычайно перспективным и готова предлагать вьетнамским друзьям возможность работать на территории РФ в области углеводородов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается региона в целом, то мы считаем его чрезвычайной перспективным, потому что доля стран Юго-Восточной Азии в общей мировой экономике и темпы роста превышают общемировые, и мы считаем, что это очень перспективные для нас партнеры", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ. Путин отметил, что Россия готова предоставлять вьетнамским друзьям возможность работать на территории РФ в области углеводородов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, рф, владимир путин