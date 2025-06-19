https://1prime.ru/20250619/putin-858638668.html
Путин назвал регион Юго-Восточной Азии чрезвычайно перспективным
Путин назвал регион Юго-Восточной Азии чрезвычайно перспективным - 19.06.2025, ПРАЙМ
Путин назвал регион Юго-Восточной Азии чрезвычайно перспективным
С.- ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия считает регион Юго-Восточной Азии чрезвычайно перспективным и готова предлагать вьетнамским друзьям возможность... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T00:18+0300
2025-06-19T00:18+0300
2025-06-19T00:18+0300
энергетика
экономика
россия
рф
владимир путин
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия считает регион Юго-Восточной Азии чрезвычайно перспективным и готова предлагать вьетнамским друзьям возможность работать на территории РФ в области углеводородов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается региона в целом, то мы считаем его чрезвычайной перспективным, потому что доля стран Юго-Восточной Азии в общей мировой экономике и темпы роста превышают общемировые, и мы считаем, что это очень перспективные для нас партнеры", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ.
Путин отметил, что Россия готова предоставлять вьетнамским друзьям возможность работать на территории РФ в области углеводородов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, рф, владимир путин
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
Путин назвал регион Юго-Восточной Азии чрезвычайно перспективным
Путин назвал регион Юго-Восточной Азии чрезвычайно перспективным
С.- ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия считает регион Юго-Восточной Азии чрезвычайно перспективным и готова предлагать вьетнамским друзьям возможность работать на территории РФ в области углеводородов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается региона в целом, то мы считаем его чрезвычайной перспективным, потому что доля стран Юго-Восточной Азии в общей мировой экономике и темпы роста превышают общемировые, и мы считаем, что это очень перспективные для нас партнеры", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ.
Путин отметил, что Россия готова предоставлять вьетнамским друзьям возможность работать на территории РФ в области углеводородов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.