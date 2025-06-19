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Путин заявил о продолжении обмена студентами России и Китая

Путин заявил о продолжении обмена студентами России и Китая - 19.06.2025, ПРАЙМ

Путин заявил о продолжении обмена студентами России и Китая

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Обмены студентами России и Китая продолжаются, прямые контакты между университетами двух стран налажены, заявил президент... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T00:18+0300

2025-06-19T00:18+0300

2025-06-19T00:18+0300

россия

экономика

общество

китай

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Обмены студентами России и Китая продолжаются, прямые контакты между университетами двух стран налажены, заявил президент России Владимир Путин. "По поводу роста контактов во всех сферах... Сегодня у нас продолжается обмен студентами, например. У нас 51 тысяча китайских студентов учится в России, 21-25 тысяч, примерно, российских молодых людей учатся в Китае", - сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств. Президент отметил, что также налажены прямые контакты между российскими и китайскими университетами. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, общество , китай, владимир путин