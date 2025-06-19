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Путин назвал развитие отношений с Китаем естественным направлением
Путин назвал развитие отношений с Китаем естественным направлением - 19.06.2025, ПРАЙМ
Путин назвал развитие отношений с Китаем естественным направлением
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о развитии международных отношений с КНР, заявил, что это не разворот в сторону Азии, | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T00:27+0300
2025-06-19T00:27+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о развитии международных отношений с КНР, заявил, что это не разворот в сторону Азии, а естественное направление взаимодействия.
"И повторяю, я в прошлом году это говорил, это не связано с каким-то разворотом России в сторону Азии. Нет. Это естественное направление взаимодействия", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
По словам президента, объемы экономики растут, этот тренд со стороны Китая в РФ заметили еще в начале 2000-х - конце 90-х годов, и уже тогда Россия начала выстраивать отношения с Китаем.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, РФ, АЗИЯ, Владимир Путин
Путин назвал развитие отношений с Китаем естественным направлением
Путин назвал развитие отношений с Китаем естественным направлением взаимодействия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о развитии международных отношений с КНР, заявил, что это не разворот в сторону Азии, а естественное направление взаимодействия.
"И повторяю, я в прошлом году это говорил, это не связано с каким-то разворотом России в сторону Азии. Нет. Это естественное направление взаимодействия", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
По словам президента, объемы экономики растут, этот тренд со стороны Китая в РФ заметили еще в начале 2000-х - конце 90-х годов, и уже тогда Россия начала выстраивать отношения с Китаем.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.