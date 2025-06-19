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Поставка ракет Украине не повлияет на ход спецоперации, заявил Путин

Поставка ракет Украине не повлияет на ход спецоперации, заявил Путин - 19.06.2025, ПРАЙМ

Поставка ракет Украине не повлияет на ход спецоперации, заявил Путин

Добавлен бэкграунд (3 абзац) | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T00:36+0300

2025-06-19T00:36+0300

2025-06-19T00:36+0300

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Добавлен бэкграунд (3 абзац) С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Поставка немецких ракет Украине не повлияет на ход спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств. "Когда мы видим на поле боя немецкие танки "леопарды", а сейчас мы разговариваем, смотрим на то, что Федеративная Республика раздумывает поставлять "таурусы "для атак на российскую территорию с применением не только самой техники, но с использованием офицеров бундесвера. Вот это, конечно, возникают большие вопросы. Всем хорошо известно, если это произойдет, это не повлияет на ход боевых действий. Это исключено. Но отношения наши совсем испортит", - сказал Путин. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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