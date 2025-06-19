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Путин оценил уровень товарооборота России и Индонезии

Путин оценил уровень товарооборота России и Индонезии - 19.06.2025, ПРАЙМ

Путин оценил уровень товарооборота России и Индонезии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Уровень товарооборота между Россией и Индонезией не соответствует возможностям стран, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T00:42+0300

2025-06-19T00:42+0300

2025-06-19T00:42+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Уровень товарооборота между Россией и Индонезией не соответствует возможностям стран, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я думаю, что уровень товарооборота точно сегодня не соответствует нашим возможностям", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что товарооборот России и Индонезии за январь-апрель 2025 года вырос почти на 40%, а по итогам 2024 года достиг 4,3 миллиарда долларов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, мировая экономика, индонезия, рф, владимир путин, юрий ушаков