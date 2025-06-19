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Путин оценил уровень товарооборота России и Индонезии
Путин оценил уровень товарооборота России и Индонезии - 19.06.2025, ПРАЙМ
Путин оценил уровень товарооборота России и Индонезии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Уровень товарооборота между Россией и Индонезией не соответствует возможностям стран, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T00:42+0300
2025-06-19T00:42+0300
2025-06-19T00:42+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Уровень товарооборота между Россией и Индонезией не соответствует возможностям стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я думаю, что уровень товарооборота точно сегодня не соответствует нашим возможностям", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что товарооборот России и Индонезии за январь-апрель 2025 года вырос почти на 40%, а по итогам 2024 года достиг 4,3 миллиарда долларов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, мировая экономика, индонезия, рф, владимир путин, юрий ушаков
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, РФ, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Путин оценил уровень товарооборота России и Индонезии
Путин: товарооборот между Россией и Индонезией не соответствует возможностям стран
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Уровень товарооборота между Россией и Индонезией не соответствует возможностям стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я думаю, что уровень товарооборота точно сегодня не соответствует нашим возможностям", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что товарооборот России и Индонезии за январь-апрель 2025 года вырос почти на 40%, а по итогам 2024 года достиг 4,3 миллиарда долларов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.