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Путин ответил на вопросы представителей мировых информагентств - 19.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин ответил на вопросы представителей мировых информагентств
Путин ответил на вопросы представителей мировых информагентств - 19.06.2025, ПРАЙМ
Путин ответил на вопросы представителей мировых информагентств
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ответил на вопросы представителей мировых информагентств в ходе встречи в Санкт-Петербурге,... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T00:43+0300
2025-06-19T00:43+0300
экономика
россия
рф
китай
вьетнам
владимир путин
фридрих мерц
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ответил на вопросы представителей мировых информагентств в ходе встречи в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. В среду вечером Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проводит встречу с главами международных информагентств, в беседе участвуют представители четырнадцати СМИ - это информагентства США, Великобритании, Германии, Франции, Китая, Турции и других стран. Первой вопрос о задала гендиректор Вьетнамского информационного агентства (ВИА) Ву Вьет Чанг. Она попросила рассказать о повестке ПМЭФ, инициативах России, направленных на построение более устойчивого мира, а также о роли сотрудничества РФ со странами Азии, включая и Вьетнам. Президент отметил, что главная цель форума заключается в том, чтобы вместе поискать пути преодоления нынешних сложностей в мировой экономике и таким образом опосредованно повлиять на ситуацию в этой сфере. Говоря о сотрудничестве РФ со странами Юго-Восточной Азии, Путин подчеркнул, что оно поступательно развивается из года в год. Это, по его словам, касается всех стран региона, в том числе и Вьетнама. Он подчеркнул, что РФ готова расширять сотрудничество с Вьетнамом. Следующим свой вопрос задал гендиректор китайского информационного агентства Синьхуа Фу Хуа. Он поинтересовался у президента, в каких сферах Россия и Китай могут углублять взаимодействие, а также сообщил об интересе к изучению китайского языка в РФ. Путин сообщил, что Россия и Китай развивают военно-техническое сотрудничество. Он также добавил, что Россия знает о пожеланиях китайских партнеров в сфере ВТС и готова работать по этому направлению. Что касается интереса к китайскому языку в России, он растет, отметил Путин. Президент упомянул, что и некоторые члены его семьи проявляют интерес к изучению китайского языка. В числе первых прозвучал и вопрос от руководителя службы новостей немецкого агентства DPA Мартина Романчика, который спросил президента РФ о перспективах контактов с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, заявившим ранее, что он мог бы представить возможность проведения телефонных переговоров с Путиным. Российский лидер в ответ подчеркнул, что если федеральный канцлер хочет ему позвонить, он может это сделать - Россия никогда не отказывается от контактов и всегда открыта к этому. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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россия, рф, китай, вьетнам, владимир путин, фридрих мерц
Экономика, РОССИЯ, РФ, КИТАЙ, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин, Фридрих Мерц
00:43 19.06.2025
 
Путин ответил на вопросы представителей мировых информагентств

Путин ответил на вопросы представителей мировых информагентств на встрече в Петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ответил на вопросы представителей мировых информагентств в ходе встречи в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
В среду вечером Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проводит встречу с главами международных информагентств, в беседе участвуют представители четырнадцати СМИ - это информагентства США, Великобритании, Германии, Франции, Китая, Турции и других стран.
Первой вопрос о задала гендиректор Вьетнамского информационного агентства (ВИА) Ву Вьет Чанг. Она попросила рассказать о повестке ПМЭФ, инициативах России, направленных на построение более устойчивого мира, а также о роли сотрудничества РФ со странами Азии, включая и Вьетнам.
Президент отметил, что главная цель форума заключается в том, чтобы вместе поискать пути преодоления нынешних сложностей в мировой экономике и таким образом опосредованно повлиять на ситуацию в этой сфере.
Говоря о сотрудничестве РФ со странами Юго-Восточной Азии, Путин подчеркнул, что оно поступательно развивается из года в год. Это, по его словам, касается всех стран региона, в том числе и Вьетнама. Он подчеркнул, что РФ готова расширять сотрудничество с Вьетнамом.
Следующим свой вопрос задал гендиректор китайского информационного агентства Синьхуа Фу Хуа. Он поинтересовался у президента, в каких сферах Россия и Китай могут углублять взаимодействие, а также сообщил об интересе к изучению китайского языка в РФ.
Путин сообщил, что Россия и Китай развивают военно-техническое сотрудничество. Он также добавил, что Россия знает о пожеланиях китайских партнеров в сфере ВТС и готова работать по этому направлению. Что касается интереса к китайскому языку в России, он растет, отметил Путин. Президент упомянул, что и некоторые члены его семьи проявляют интерес к изучению китайского языка.
В числе первых прозвучал и вопрос от руководителя службы новостей немецкого агентства DPA Мартина Романчика, который спросил президента РФ о перспективах контактов с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, заявившим ранее, что он мог бы представить возможность проведения телефонных переговоров с Путиным. Российский лидер в ответ подчеркнул, что если федеральный канцлер хочет ему позвонить, он может это сделать - Россия никогда не отказывается от контактов и всегда открыта к этому.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯРФКИТАЙВЬЕТНАМВладимир ПутинФридрих Мерц
 
 
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