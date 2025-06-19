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Путин рассказал, что приезжает в Казахстан с большим удовольствием
Путин рассказал, что приезжает в Казахстан с большим удовольствием - 19.06.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал, что приезжает в Казахстан с большим удовольствием
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что приезжает в Казахстан с большим удовольствием. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T00:52+0300
2025-06-19T00:52+0300
2025-06-19T00:52+0300
экономика
мировая экономика
казахстан
рф
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что приезжает в Казахстан с большим удовольствием.
"Вы наверняка знаете, мы регулярно встречаемся с Касым-Жомартом Кемелевичем, он к нам приезжает. Я приезжаю в Казахстан с большим удовольствием. И по линии правительства, по линии министерства иностранных дел. Постоянно в нон-стоп режиме идут консультации и взаимодействия", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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мировая экономика, казахстан, рф, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, РФ, Владимир Путин
Путин рассказал, что приезжает в Казахстан с большим удовольствием
Путин рассказал, что приезжает в Казахстан с большим удовольствием
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что приезжает в Казахстан с большим удовольствием.
"Вы наверняка знаете, мы регулярно встречаемся с Касым-Жомартом Кемелевичем, он к нам приезжает. Я приезжаю в Казахстан с большим удовольствием. И по линии правительства, по линии министерства иностранных дел. Постоянно в нон-стоп режиме идут консультации и взаимодействия", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.